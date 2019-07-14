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أرامكو السعودية تعلن عن أسعار البنزين للربع الثالث

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الرياض- مباشر: أعلنت شركة أرامكو ، عن  بيع البنزين في الأسواق المحلية، خلال الربع الثالث من العام 2019، (يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2019)، بزيادة تراوحت بين 4 إلى 6 بالمائة.

وقالت "أرامكو" في بيان في بيان لها اليوم الأحد، إن أسعار البنزين المعدلة سيتم العمل بها اعتبارا من اليوم الأحد 14 يوليو/تموز 2019.

ووفقا للأسعار الجديدة، فقد ارتفع سعر بيع بنزين أوكتان 91 بنسبة 6.25 بالمائة، إلى 1.53 ريال (0.41 دولار)، مقابل سعر بلغ 1.44 ريال (0.38 دولار) في الربع الثاني من نفس العام.

وزاد سعر بيع بنزين أوكتان 95 بنسبة 3.8 بالمائة، إلى 2.18 ريال (0.58 دولار)، مقابل سعر 2.10 بلغ ريال (0.56 دولار) بالربع الثاني من العام الجاري.

فيما أبقت "أرامكو"، على أسعار باقي أنواع الوقود دون تغيير.

وأكدت الشركة أن ذلك جاء وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة.

وأشارت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا، تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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