أرامكو السعودية ترفع أسعار بيع البنزين محليًا

الرياض- مباشر: أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، عن زيادة أسعار بيع البنزين في الأسواق المحلية، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019، (يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2019)، وتراوحت نسب الزيادة بين 4 إلى 6 بالمائة.

وقالت "أرامكو" التي تسيطر وتدير قطاع النفط والغاز السعودي، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن أسعار البنزين المعدلة سيتم العمل بها اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 14 يوليو/تموز 2019.

ووفقا للأسعار الجديدة، التي سيتم تطبيقها خلال الربع الثالث من عام 2019، فقد ارتفع سعر بيع بنزين أوكتان 91 بنسبة 6.25 بالمائة، إلى 1.53 ريال (0.41 دولار)، مقابل سعر بلغ 1.44 ريال (0.38 دولار) في الربع الثاني من نفس العام.

وزاد سعر بيع بنزين أوكتان 95 بنسبة 3.8 بالمائة، إلى 2.18 ريال (0.58 دولار)، مقابل سعر 2.10 بلغ ريال (0.56 دولار) بالربع الثاني من العام الجاري.

فيما أبقت "أرامكو"، أكبر منتج للنفط في العالم، على أسعار باقي أنواع الوقود دون تغيير. وأكدت الشركة أن ذلك جاء وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة.

وأشارت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا، تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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