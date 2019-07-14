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4 فعاليات اقتصادية مرتقبة في الأسواق العالمية هذا الأسبوع

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4 فعاليات اقتصادية مرتقبة في الأسواق العالمية هذا الأسبوع 4 فعاليات اقتصادية مرتقبة في الأسواق العالمية هذا الأسبوع

من: نهى النحاس

مباشر: ينتظر المستثمرون بدء عمليات الكشف عن نتائج أعمال الشركات في الأسبوع الجاري، إلى جانب الإفصاح عن عدد من البيانات الاقتصادية أبرزها النمو الاقتصادي في الصين ومعدل البطالة في بريطانيا.

بيانات النمو الاقتصادي في الصين

تكشف الصين يوم الإثنين المقبل بيانات النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتشير توقعات المحللين إلى أن الناتج الإجمالي المحلي لدى ثاني أكبر في العالم سيرتفع بنحو 6.2 بالمائة مقابل 6.4 بالمائة في الربع الأول.

وتأثر وضع الاقتصاد الصيني بالحرب التجارية مع الولايات المتحدة والتي احتدمت خلال الربع الثاني بوقف المباحثات التجارية ورفع التعريفات الجمركية على ورادات صينية بقيمة 250 مليار دولار.

وفي نهاية الشهر الماضي اتفق الرئيسان الأمريكي والصيني على استئناف المباحثات التجارية ووقف تنفيذ زيادة في التعريفات الجمركية.

بيانات اقتصادية

من المقرر أن يتم الكشف عن العديد من البيانات الاقتصادية على مدار الأسبوع الجاري.

وفي يوم الثلاثاء تفصح المملكة المتحدة عن بيانات معدل البطالة عن الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران وسط توقعات أن يستقر عند أدنى مستوى في 44 عاما ويُسجل 3.8 بالمائة.

كما من المقرر أن تعلن الولايات المتحدة بيانات مبيعات التجزئة عن شهر يونيو/حزيران الماضي في اليوم نفسه، مع توقعات أن ترتفع بنحو 0.2 بالمائة بعد أن زادت بنسبة 0.5 بالمائة في مايو/آيار.

أما في يوم الأربعاء فمن المقرر أن تعلن المملكة المتحدة بيانات معدل التضخم عن الشهر الماضي وسط توقعات استقراره عند مستويات مايو/آيار ويُسجل 2 بالمائة.

نتائج أعمال الشركات

تبدأ البنوك الأمريكية في الكشف عن بيانات الأداء المالي خلال الربع الثاني من العام الجاري في الأسبوع الجاري.

ومن ضمن تلك البنوك "سيتي جروب" و"جي.بي.مورجان" و"جولدمان ساكس" و"ويلز فارجو".

كما من المقرر أن تكشف 60 شركة في مؤشر "ستاندرد آند بورز" عن نتائج أعمالها على مدار الأسبوع مثل "نتفلكس" و"مايكروسوفت" و"جونسون آند جونسون".

انتخاب رئيس المجلس الأوروبي

يصوت البرلمان الأوروبي في يوم الثلاثاء على مرشح منصب رئيس المجلس الأوروبي.

وكانت أورسولا فون دير لاين-ألمانية الجنسية ومرشحة قادة أوروبا للمنصب-وعدت البرلمان بتقديم دور أكبر في صنع البرلمان في بروكسل سعياً منها لشغل المنصب رفيع المستوى للسنوات الخمسة المقبلة.

مباشر (اقتصاد)

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