كيفية منع متصفح فايرفوكس من تسريب بياناتك على الإنترنت

تعمل موزيلا على تطوير متصفح الويب التابع لها (فايرفوكس) Firefox باستمرار ودعمه بالعديد من ميزات وأدوات الخصوصية لحماية بياناتك أثناء تصفح مواقع الويب، حيث تقوم الكثير من الشركات والخدمات بتتبع وتسجيل جميع أنشطتك الإعتيادية على الإنترنت مثل: التسوق، والدردشة، والسفر، وما إلى ذلك، وهذا ما يجعل الوصول إلى الخصوصية الكاملة أمر غير قابل للتحقيق عمليًا.

يمكن لمتصفح فايرفوكس أن يحميك من مخاطر التنقيب عن العملات المشفرة cryptominers؛ حيث يُستخدم جهازك لتعدين العملات المشفرة دون علمك، وكذلك منع تسرب البصمة الرقمية الخاصة بك، والتي تحدد هويتك بشكل فريد بناءً على جهازك والإعدادات والتطبيقات.

البصمة الرقمية تُعرف بأنها طريقة تستخدمها مواقع الويب والمعلنون لتحديد هويتك بناءً على عدة عوامل، مثل: المتصفحات التي تستخدمها، ونظام تشغيل جهازك، والإضافات التي قمت بتثبيتها، ووقت استخدام الجهاز، وإعدادات شبكتك اللاسلكية.

يمكن أن تشكل هذه المعلومات الصغيرة مجموعة فريدة من الخصائص عنك وعن جهازك والتي يمكن للمعلنين استخدامها لتحديد جهازك وتتبعك عبر الويب دون إذنك.

إليك كيفية حماية خصوصيتك باستخدام إعدادات الخصوصية والأمان في فايرفوكس:

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يمكن أن يوفر لك إصدار Firefox 68 حماية من مواقع الويب التي تجمع معلومات عنك دون موافقتك، وذللك عن طريق أدوات حظر المحتوى content-blocking tools الجديدة.

يمكنك التحقق من إصدار فايرفوكس الذي تعمل عليه عن طريق الضغط على خيار About Firefox من قائمة إعدادات المتصفح..

ملاحظة: نظرًا لأن حظر برامج التتبع قد يؤدي أيضًا إلى تعطل بعض المواقع، يتيح لك فايرفوكس الاختيار من بين إعدادات الخصوصية لإيجاد التوازن بين الحماية وسهولة الاستخدام.

كيفية استخدام أدوات حظر المحتوى في متصفح فايرفوكس:

انتقل إلى قائمة إعدادات المتصفح بالضغط على الثلاث أسطر الموجودة في الجزء العلوي الأيمن.

اضغط على خيار (تفضيلات) preferences.

ستظهر لك نافذة منبثقة، اضغط على علامة تبويب (الخصوصية والأمان) Privacy & Security.

ستظهر لك ثلاث خيارات لإعداد الخصوصية هي : الخيار الأول (قياسي) Standard؛ لحظر برامج التتبع في النوافذ الخاصة private windows، وملفات تعريف الارتباط الخاصة بالتتبع من جهة خارجية، والخيار الثاني (صارم) Strict؛ لحظر التتبع في جميع النوافذ وملفات تعريف ارتباط التتبع الخاصة بالجهات الخارجية، والخيار الثالث (مخصص) Custom؛ ويتيح لك اختيار ما تريد حظره، بما في ذلك تعدين العملات الرقمية، والبصمات الرقمية.

حدد الخيار الثالث (مخصص) Custom، وقم بتفعيل جميع الخيارات الموجودة به كما هو واضح في الصورة التالية.

بعد ذلك سيظهر زر “إعادة تحميل جميع علامات التبويب”، اضغط عليه لتطبيق إعدادات حظر التتبع الجديدة.

ترتبط الخصوصية، والأمان على الإنترنت ببعضهما جيدًا، لذلك تحتاج إلى التعود على حماية الاثنين معًا، قد يستغرق الأمر في البداية الكثير الوقت، ولكن بمجرد اتباع بعض الإجراءات الاحترازية عبر الإنترنت ستنجح في ذلك.