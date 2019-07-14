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السعودية تحذر الدول التي تضع عراقيل أمام صادراتها

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وقالت صحيفة الاقتصاية إن "مجلس الوزراء السعودي قرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات الدول التي تضع اشتراطات أو قيودا أو عراقيل على المنتجات بالمخالفة للاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية وذلك يما يتسق مع الاشتراطات والقيود والعراقيل التي تضعها تلك الدول وبالقدر اللازم لضمان التزامها بتلك الاتفاقيات وبما لا يرتب تبعات قانونية على المملكة".

© Sputnik . Mikhail Mprdasov

وأقرت السعودية بحسب ما ذكرت الجريدة الرسمية قيام الهيئة العامة للجمارك وغيرها من الجهات المعنية بتطبيق المبدأ وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة.

في سياق آخر، قررت شركة أرامكو السعودية رفع البنزين في السوق المحلية ليصبح سعر بنزين 91 أوكتين 1.53 ريال ارتفاعا من 1.44 ريال، وبنزين 95 أوكتين 2.18 ريال ارتفاعا من 2.10 ريال.

وقالت أرامكو في بيان إن تعديل أسعار البنزين تأتي في إطار خطط الحكومة لإصلاح أسعار الطاقة والمياه وسوف تكون خاضعة للتغيرات في أسعار الصادرات العالمية.

 

SputnikNews

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