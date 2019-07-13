راجمات الجيش السوري تستهدف مواقع المسلحين في ريف إدلب

وقالت وكالة "سانا" أن وحدات من الجيش العربي السوري وسعت نطاق عملياتها على مواقع انتشار المجموعات الإرهابية لتشمل تجمعاتهم في عدة قرى وبلدات في عمق ريف إدلب الجنوبي بالتزامن مع مواصلة استهدافاتها بالمدفعية لمواقعهم بريف حماة الشمالي.

© Sputnik . Laur Hashem

وأفادت الوكالة أن الضربات المكثفة تركزت على تحصينات لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي والفصائل المتحالفة معه في قرى وبلدات كفروما وحاس وكفريا وخان شيخون ومعرة حرمة بريف إدلب.

وعلى محور ريف حماة الشمالي، خاض الجيش السوري اشتباكات عنيفة مع مجموعات من "النصرة" حاولت التسلل إلى نقطة المداجن من محور بلدة كفرهود، وانتهت الاشتباكات بمقتل وإصابة عدد من مقاتلي التنظيم الإرهابي وذلك بالتزامن مع قصف مكثف على مواقع المسلحين في بلدة كفرزيتا بالريف الشمالي أيضا.

وكان الجيش السوري قد ألحق خسائر كبيرة بمقاتلي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في معركة الحماميات في اليومين الماضيين، وتحدثت مصادر عن مقتل أكثر من 70 مسلحا من التنظيم، فيما وسع سلاح الجو أهدافه في محافظة إدلب.

حيث نقل موقع "مراسلون" السوري عن مصادر عسكرية أن أكثر من 71 إرهابيا من "جبهة النصرة" قتلوا خلال معركة الحماميات في ريف حماة التي استعادها الجيش السوري يوم الخميس أمس الأول.