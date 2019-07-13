أخبار عاجلة

التحول الرقمي والأمن السيبراني على رأس التحديات في المنطقة -
مقتل 13 من الحوثيين في محاولة تسلل لمواقع الجيش بالضالع -
الأخبار- مصر تستضيف الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية -
8 الصبح - "التضامن": بدء تشغيل مكتب مصر للطيران لطبع تذاكر حجاج الجمعيات الأهلية -
8 الصبح - اليوم .. تونس تواجه السنغال والجزائر ضد نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الافريقية -
8الصبح - حلقة الاحد مع آية جمال الدين 14/7/2019 - الحلقة الكاملة -
الأخبار- تواصل أعمال الاجتماع التشاوري بين اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة -
الأخبار- السنغال تحلم بالوصول للمباراة النهائية على حساب تونس -
الأخبار- الجزائر تحلم بتجاوز عقبة نيجيريا في طريق التتويج بـ "الكان" -
الأخبار- تونس تواجه اختباراً قوياً أمام السنغال في نصف نهائي كان 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

راجمات الجيش السوري تستهدف مواقع المسلحين في ريف إدلب

Google+ Print

وقالت وكالة "سانا" أن وحدات من الجيش العربي السوري وسعت نطاق عملياتها على مواقع انتشار المجموعات الإرهابية لتشمل تجمعاتهم في عدة قرى وبلدات في عمق ريف إدلب الجنوبي بالتزامن مع مواصلة استهدافاتها بالمدفعية لمواقعهم بريف حماة الشمالي.

© Sputnik . Laur Hashem

وأفادت الوكالة أن الضربات المكثفة تركزت على  تحصينات لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي والفصائل المتحالفة معه في قرى وبلدات كفروما وحاس وكفريا وخان شيخون ومعرة حرمة بريف إدلب.

وعلى محور ريف حماة الشمالي، خاض الجيش السوري اشتباكات عنيفة مع مجموعات من "النصرة" حاولت التسلل إلى نقطة المداجن من محور بلدة كفرهود، وانتهت الاشتباكات بمقتل وإصابة عدد من مقاتلي التنظيم الإرهابي وذلك بالتزامن مع قصف مكثف على مواقع المسلحين في بلدة كفرزيتا بالريف الشمالي أيضا.

وكان الجيش السوري قد ألحق خسائر كبيرة بمقاتلي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في معركة الحماميات في اليومين الماضيين، وتحدثت مصادر عن مقتل أكثر من 70 مسلحا من التنظيم، فيما وسع سلاح الجو أهدافه في محافظة إدلب.

حيث نقل موقع "مراسلون" السوري عن مصادر عسكرية أن أكثر من 71 إرهابيا من "جبهة النصرة" قتلوا خلال معركة الحماميات في ريف حماة التي استعادها الجيش السوري يوم الخميس أمس الأول.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مقتل 13 من الحوثيين في محاولة تسلل لمواقع الجيش بالضالع

مقتل 13 من الحوثيين في محاولة تسلل لمواقع الجيش بالضالع

المبعوث الأممي لليمن: قلقون من الحكم بإعدام 30 شخصا في صنعاء

المبعوث الأممي لليمن: قلقون من الحكم بإعدام 30 شخصا في صنعاء

الإمارات تعتزم تقديم مساعدات دوائية للسودان بقيمة 60 مليون دولار

الإمارات تعتزم تقديم مساعدات دوائية للسودان بقيمة 60 مليون دولار

"حماس" تنفذ عملية اختراق واسعة في صفوف الجيش الإسرائيلي

"حماس" تنفذ عملية اختراق واسعة في صفوف الجيش الإسرائيلي