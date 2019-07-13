أخبار عاجلة

التحول الرقمي والأمن السيبراني على رأس التحديات في المنطقة -
مقتل 13 من الحوثيين في محاولة تسلل لمواقع الجيش بالضالع -
الأخبار- مصر تستضيف الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية -
8 الصبح - "التضامن": بدء تشغيل مكتب مصر للطيران لطبع تذاكر حجاج الجمعيات الأهلية -
8 الصبح - اليوم .. تونس تواجه السنغال والجزائر ضد نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الافريقية -
8الصبح - حلقة الاحد مع آية جمال الدين 14/7/2019 - الحلقة الكاملة -
الأخبار- تواصل أعمال الاجتماع التشاوري بين اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة -
الأخبار- السنغال تحلم بالوصول للمباراة النهائية على حساب تونس -
الأخبار- الجزائر تحلم بتجاوز عقبة نيجيريا في طريق التتويج بـ "الكان" -
الأخبار- تونس تواجه اختباراً قوياً أمام السنغال في نصف نهائي كان 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الملك سلمان يوجه باستضافة 1300حاج من 72 دولة

Google+ Print
الملك سلمان يوجه باستضافة 1300حاج من 72 دولة الملك سلمان يوجه باستضافة 1300حاج من 72 دولة

الرياض – مباشر: وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، باستضافة (1300) حاج وحاجة من مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج السنوي.

أعلن ذلك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحج والعمرة.

وأكد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يجسد حرصه الدائم على العناية بمصالح المسلمين في أنحاء العالم.

وبين آل الشيخ، أن المستضافين ينتمون إلى (72) دولة حول العالم، مشيراً إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح أن إجمالي من استفادوا من هذا البرنامج منذ بدايته عام 1417هـ، حتى تاريخه وصل إلى (52.747) حاجًا وحاجة من مختلف دول العالم.

ولفت آل الشيخ، إلى أن البرنامج يحقق حلم مسلمين كثر لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، مشيدًا بما حققه البرنامج من أصداء طيبة على مستوى العالم.
 

ترشيحات

الكويت الوطني يستهدف التوسع بمصر والسعودية..ويتوقع تسجيل نتائج قوية بـ2019

السعودية تناقش 5 ملفات باجتماعات محافظي البنك الآسيوي للاستثمار

الخدمة المدنية السعودية تكشف عن إجازة عيد الأضحى

الحكومة السعودية تطلق خدمة العمل المؤقت بموسم الحج عبر "أجير"

على إثر توترات الخليج العربي.. ميرسك تخطر عملائها بتكاليف إضافية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الخرافي: "زين السعودية" مستمرة بترقية الشبكة وتعزيز التدفقات

الخرافي: "زين السعودية" مستمرة بترقية الشبكة وتعزيز التدفقات

سوق الأسهم السعودية يغلق بأعلى مستوياته في 20 جلسة

سوق الأسهم السعودية يغلق بأعلى مستوياته في 20 جلسة

السعودية والإمارات ترسلان سفينة تحمل "سماد" للسودان

السعودية والإمارات ترسلان سفينة تحمل "سماد" للسودان

السعودية تحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي بالمشاعر المقدسة

السعودية تحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي بالمشاعر المقدسة