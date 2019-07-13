الملك سلمان يوجه باستضافة 1300حاج من 72 دولة

الرياض – مباشر: وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، باستضافة (1300) حاج وحاجة من مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج السنوي.

أعلن ذلك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحج والعمرة.

وأكد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يجسد حرصه الدائم على العناية بمصالح المسلمين في أنحاء العالم.

وبين آل الشيخ، أن المستضافين ينتمون إلى (72) دولة حول العالم، مشيراً إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح أن إجمالي من استفادوا من هذا البرنامج منذ بدايته عام 1417هـ، حتى تاريخه وصل إلى (52.747) حاجًا وحاجة من مختلف دول العالم.

ولفت آل الشيخ، إلى أن البرنامج يحقق حلم مسلمين كثر لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، مشيدًا بما حققه البرنامج من أصداء طيبة على مستوى العالم.



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