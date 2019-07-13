تقرير: ارتفاع متوقع بأسعار بعض السجائر في السعودية.. ديسمبر المقبل

الرياض – مباشر: ذكرت تقارير محلية، أن الهيئة العامة للزكاة والدخل وضعت حدا أدنى لأسعار كافة العلامات التجارية لمنتجات "التبغ"، لأغراض تحديد الوعاء الضريبي لاحتساب الضريبة الانتقائية المستحقة.

واشترطت الهيئة بحسب "تقرير لـ"عكاظ"، أن يكون السعر المعياري (الحد الأدنى) لعلب السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة 8 ريالات، فيما سيبلغ السعر الأدنى لمنتجات التبغ الجاهز للاستخدام والشيشة والمنتجات الأخرى المماثلة 25 ريالا لكل 250 غراما (بما يعادل 100 ریال للكيلو).

ولن يؤثر القرار على أسعار منتجات السجائر المتوسطة والمرتفعة، إذ سيقتصر على المنتجات المتدنية. ورصدت جولة "عكاظ" على محلات بيع السجائر وجود أنواع تباع حالياً بسعر 11 ريالا للمستهلك النهائي، بما يعادل 25.5 ریال للعلبة قبل فرض الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة.

فيما ستباع السجائر لاحقا عند تطبيق الحد الأدنى بسعر 14 ريالا، بنسبة ارتفاع 27 بالمائة إذ سيتم فرض ضريبة قيمتها 8 ريالات على السعر الأساسي للعلبة البالغ 25.5 ریال، وكذلك سيتم فرض الضريبة ذاتها على كافة العلب التي تقل عن 8 ريالات، ثم تضاف عليها ضريبة القيمة المضافة، أما العلب التي تتجاوز قيمتها 8 ريالات ستفرض عليها الضريبة الانتقائية بنسبة 100 بالمائة إضافة لضريبة القيمة المضافة.

وشددت الهيئة على أنه سيتم تطبيق منهجية النسبة والتناسب عند احتساب الحد الأدنى لجميع منتجات التبغ، فيما لن يتم وضع حد أدنى لأسعار السيجار.

وكشفت الهيئة أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى لأسعار منتجات التبغ والسجائر بدءا من شهر ديسمبر القادم، جاء ذلك بعد النظر في محضر الاجتماع 108 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في شهر صفر الماضي بدولة الكويت.

وكانت هيئة الزكاة أكدت في بداية تطبيق ضريبة القيمة الانتقائية أن الضريبة ستفرض بنسبة محددة على سلع منتقاة، وتشمل: "السلع المضرة، والسلع الكمالية"، وشملت "منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمائة والمشروبات الغازية بنسبة 50 بالمائة" من إجمالي سعر التجزئة، فيما تم أخيرا فرض ضريبة بنسبة 100 بالمائة على منتجات الشيشة الإلكترونية ومحلقاتها، و50 بالمائة على المشروبات المحلاة.

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