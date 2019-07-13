السعودية تناقش 5 ملفات باجتماعات محافظي البنك الآسيوي للاستثمار

الرياض – مباشر: تناقش المملكة العربية السعودية خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التي تعقد في لوكسمبورج خلال الفترة 12-13 يوليو/تموز 2019 خمسة ملفات.

ويرأس وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك في الاجتماعات، التي يتضمن جدول أعمالها 5 ملفات رئيسية، أبرزها مناقشة التقرير السنوي للبنك لعام 2018، وسير العمل والرؤية المستقبلية للبنك، والموافقة على انضمام مجموعة من الدول للبنك وهي بنين، جيبوتي، وروندا.

ويناقش الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين موضوع التعاون في مشاريع البنية التحتية لتعزيز الربط بين الدول، بالإضافة إلى سُبل تعزيز استخدام التقنية الحديثة في مشاريع البنية التحتية، وتطوير الخطط الاستراتيجية للبنك في دعم مشاريع البنية التحتية لمنطقة آسيا.

وتاتي المملكة العربية السعودية بين الأعضاء المؤسسين في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي بدأ عملياته في عام 2016، ويهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين ترابط البنى التحتية في قارة آسيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة الإقليمية في معالجة تحديات التنمية.

وكان البنك أعلن الیوم السبت موافقة مجلس محافظي البنك على قرار تأیید انضمام ثلاث دول إفریقیة لیصبح اجمالي عدد أعضائه 100 عضو.

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