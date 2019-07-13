الخدمة المدنية السعودية تكشف عن إجازة عيد الأضحى

الرياض - مباشر: كشفت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن إجازة عيد الأضحى المبارك للعام 1440 ه.

وقالت الوزارة ردا على سؤال أحد رواد صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" حول إجازة عيد الأضحى المبارك، إن الإجازةس تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة للعام 1440هـ.

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