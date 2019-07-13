احصل على +Raspberry Pi 3B وتعلم برمجتها في 10 ساعات فقط!

الحزمة الكاملة لتعلم برمجة راسبيري باي Complete Raspberry Pi 3B+ Starter Kit & Course Bundle

عدد الدورات: 3

عدد الدروس: 181

المدة: 10 ساعات

تتضمن الحزمة: الحصول على لوحة +Raspberry Pi 3B جديدة، و37 مستشعرًا، مع 10 ساعات من المحتوى لتعلم بناء وبرمجة الروبوتات، ومنصات الألعاب، والمساعدات الصوتية، والعديد من المشاريع الأخرى.

بالإضافة إلى تعليمات حول كيفية إنشاء ما يصل إلى 35 مشروعًا، بدءًا من إضاءة مصابيح LED تلقائيًا، وبرمجة مستشعرات الكشف عن الأمطار، وحتى تتبع أجهزة الاستشعار، وغير ذلك الكثير.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة

التوفر: أونلاين

السعر الأصلي قبل الخصم: 448.89 دولارًا

السعر الحالي بعد الخصم: 139.99 دولارًا

نسبة الخصم: 69%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

هل أنت من هواة البرمجة، وتصميم الدوائر الإلكترونية، وتفكر في شراء لوحة (راسبيري باي) Raspberry Pi جديدة، لأنك سمعت عن المشاريع الرائعة التي يمكنك القيام بها، ولكن لا تعلم من أين تبدأ؟

نقدم لك اليوم الحزمة الكاملة لراسبيري باي، والتي تتضمن لوحة (راسبيري باي 3 بلس) جديدة، و37 مستشعرًا، بالإضافة إلى 3 دورات تدريبية تتضمن 181 درسًا، وما يصل إلى 10 ساعات من المحتوى لتتعلم كل ما تحتاجه للبدء، وكل ذلك مع خصم 69% من سعرها المعتاد.

يبلغ سعر الحزمة عادة 449 دولارًا، ولكن يمكنك الحصول عليها الآن مقابل 139.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 69 في المئة؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

إن كانت هذه المرة الأولى التي تسمع باسم راسبيري باي، فهي ي لوحة إلكترونية صغيرة جدًا، بحجم كف اليد تقريبًا، ولكن يمكنك اعتبارها حاسوب صغير قدراته تفوق حجمه بكثير، وتعمل بنسخة من نظام Linux تُسمى Raspbian، وقد طُورت كوسيلة غير مكلفة لتعلم البرمجة.

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في الواقع؛ يستخدم هواة البرمجة في جميع أنحاء العالم Raspberry Pi؛ كأي حاسوب تقليدي لتصفح الانترنت، وتصميم نظم التحكم الخاصة بالمنازل الذكية، وصناعة الروبوتات، وتطبيقات المراقبة، واستضافة VPN، وبناء منصات الألعاب، وأجهزة التحكم عن بُعد، وغير ذلك الكثير.

حتى لو لم تكن قد قمت بتوصيل أسلاك أو كتابة أسطر من التعليمات البرمجية في حياتك، فإن هذه الحزمة التدريبية ستقوم بإرشادك إلى كل شيء من البداية، كما أن هذه المجموعة الرائعة تناسب لأطفال والكبار على حد سواء، لتعلم بناء وبرمجة الروبوتات، ومنصات الألعاب، والمساعدات الصوتية، بالإضافة إلى تعليمات حول كيفية إنشاء ما يصل إلى 35 مشروعًا.

خلال 3 دورات تدريبية ستتعرف على العناصر الأساسية لراسبيري باي، وكيفية بناء وبرمجة الدوائر البسيطة، ثم ستنتقل إلى الموضوعات الأكثر تقدماً التي تشمل استخدام أجهزة الاستشعار، ووحدة الكاميرا، وتكامل لغة باثيون Python للبرمجة، حتى تصل إلى بناء مشاريع كاملة للتحكم في الإضاءة والأجهزة ودمجها مع المساعد الصوتي أليكسا من أمازون.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها الجزمة:

الدليل الشامل لراسبيري باي 2018 Ultimate Guide to Raspberry Pi.

التدريب العملي على العديد من مشاريع راسبيري باي Raspberry Pi Bootcamp.

بناء مهارات المساعد ألكيسا لأتمتة المنزل Building Alexa Skills for Home Automation with Raspberry Pi.

الحصول على الإصدار الثالث من لوحة راسبيري باي (نموذج B+)، و37 مستشعرًا.

الحصول على الصفقة: من هنا.