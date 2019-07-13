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الجيش اليمني يعلن مقتل 20 مسلحا من جماعة "أنصار الله" بكمين

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الجيش اليمني يعلن مقتل 20 مسلحا من جماعة "أنصار الله" بكمين الجيش اليمني يعلن مقتل 20 مسلحا من جماعة "أنصار الله" بكمين

القاهرة، 13 يوليو — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، على "تويتر"، إن "قوات الجيش نصبت كميناً محكماً للحوثيين في جبهة مديرية صرواح غرب مأرب، أسفر عن مقتل 20 عنصراً وإصابة آخرين".

والعملية جاءت بعد يومين من هجوم مباغت شنته وحدة من الجيش اليمني في جبهة صرواح أيضاً أسفر عن مقتل 13 مسلحا من "الحوثيين" وجرح آخرين.

من جهة ثانية، اتهمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، الجيش اليمني بإطلاق أكثر من 100 قذيفة مدفعية، على منطقتي الفازة والجبلية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، ومنطقة الجاح في مديرية بيت الفقية جنوب شرقي الحديدة.

وأضافت أن الجيش استهدف بأكثر من 58 قذيفة مدفعية مزارع وممتلكات شمال وشرق مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة.

SputnikNews

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