تعرف على العمر المتوقع للاردنيين

جي بي سي نيوز:- حقّق الأردن تحسناً ملحوظاً في الخدمات الصحية خلال العقود الزمنية الأخيرة من القرن الماضي والعقد الحالي من الألفية الجديدة، مما ساهم في رفع العمر المتوقع للاردنيين الى 73.3 عام لكلا الجنسين، وفق دائرة الاحصاءات العامة.

ووفقا للاحصاءات فقد انخفضت اعداد الوفيات بشكل ملحوظ بالتزامن مع الخدمات الطبيةالمميزة، وبلغ عدد سكان الأردن حتى نهاية 2018، وفقا لأرقام الإحصاءات، 10 ملايين و309 آلاف نسمة.

وشكلت نسبة صغار السن (أقل من 15 عاما)، ما نسبته 34.3% من إجمالي السكان، ومن 15 إلى 64 عاما، شكلوا 62%.

أما فئة كبار العمر الذي تجاوزوا 65 عاما، بلغت نسبتهم 3.7%.