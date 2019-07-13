بالصور... مصرع ثلاث أجنبيات في الكويت

ونشرت الإدارة العامة للإطفاء عبر حسابهم الرسمي في "تويتر" صورا للحريق والفرق الإطفائية التي باشرت إخماد النيران التي ألحقت أضرارا كبيرة.

وأشارت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإطفاء، اليوم السبت في بيان أن بلاغا ورد لغرفة عمليات الإطفاء في تمام الساعة 12:27 صباحا يفيد بوقوع حريق عمارة ووجود عدد من الأشخاص المحتجزين، ما دعا إطفائي مراكز المنقف والفحيحيل والانقاذ الفني إلى التعامل معه. وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.

وتمكن رجال الإطفاء من انقاذ 12 شخصا كانوا محتجزين وتم تسليمهم الى رجال الطوارئ الطبية، في حين فارق الحياة 3 نساء وهن في الطريق الى المستشفى، وأخرين كانتا في حالة حرجة ما تطلب وضعهما بغرفة العناية المركزة.

وأضافت الإدارة بأن فرق الإطفاء واجهت صعوبات أثناء عملية الإخلاء لوجود عدة مخالفات في العمارة، وقد تم استدعاء ضابط إدارة وقاية محافظة الأحمدي لاتخاذ اللازم في شأن المخالفات وفتح التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.