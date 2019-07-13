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الأخبار- مصر تستضيف الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية
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الأحد 14 يوليو 2019 05:29 مساءً
8 الصبح - "التضامن": بدء تشغيل مكتب مصر للطيران لطبع تذاكر حجاج الجمعيات الأهلية
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الأحد 14 يوليو 2019 05:29 مساءً
8 الصبح - اليوم .. تونس تواجه السنغال والجزائر ضد نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الافريقية
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الأحد 14 يوليو 2019 05:29 مساءً
8الصبح - حلقة الاحد مع آية جمال الدين 14/7/2019 - الحلقة الكاملة
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الأحد 14 يوليو 2019 05:29 مساءً
الأخبار- تواصل أعمال الاجتماع التشاوري بين اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة
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الأحد 14 يوليو 2019 05:29 مساءً
الأخبار- السنغال تحلم بالوصول للمباراة النهائية على حساب تونس
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الأحد 14 يوليو 2019 05:29 مساءً
الأخبار- الجزائر تحلم بتجاوز عقبة نيجيريا في طريق التتويج بـ "الكان"
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الأحد 14 يوليو 2019 05:29 مساءً
الأخبار- تونس تواجه اختباراً قوياً أمام السنغال في نصف نهائي كان 2019
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الأحد 14 يوليو 2019 05:29 مساءً
نشرة الأخبار - اليوم الأحد مع ليلى عمر 14/7/2019
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الأحد 14 يوليو 2019 05:29 مساءً
الأخبار- نيجيريا أكثر المنتخبات حضورا في نصف نهائي أمم إفريقيا
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الأحد 14 يوليو 2019 05:29 مساءً
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بتوقيت مصر : فرقة نغم مصري تعود للساحة الغنائية بعد اختفاء 5 سنين
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السبت 13 يوليو 2019 05:31 مساءً
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بديع النصاري
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