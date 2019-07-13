أول رد رسمي على خروج متوفاة مصرية من القبر
وكشف مصدر بمديرية أمن محافظة الشرقية المصرية، أن الواقعة تحرر بشأنها المحضر رقم 1810 إداري فاقوس لسنة 2019، وفقا لتقارير محلية مصرية.
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من جانبه، قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أمس الجمعة، إنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المديرية وعضوية التفتيش المالي والإداري ومدير إدارة الرعاية الأولية وعضو الشؤون القانونية، وذلك لفحص الواقعة والتأكد منها، موضحا أن المديرية تأخذ الأمر على محمل الجد وفور نهاية التحقيق سيتم توضيح الحقيقة كاملة إذا ما كانت هناك شبهة في دفنها حية أم لا.