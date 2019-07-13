صورة : تعرف على النائب صاحب هذا الهاتف القديم

جى بي سي نيوز - : ليس مفترضا أن ننشر مادة صحفية كهذه ، ولكنها ، لمن يفكر بعمق ، مهمة ، وذات دلالات .

ليس النائب خالد الحياري ، رئيس اللجنة الزراعية النيابية عاجزا عن شراء تلفون حديث ، أو ربما لديه ونحن لا ندري ، ولكن الاهم أن يكون واثقا من أن وضع هاتفه القديم هذا أمام الصحفيين والوزراء والنواب والحديث بواسطته في زمن " الفشخرة " له دلالات عن ماهية النائب الذي نريد وطبيعته .

سبق وأجريت حديثا مع النائب ابراهيم ابو السيد ، حديثا بالصوت والصورة ، وكان الأمر مفاجئا أن يعترف وعلى الملأ أن نجله يعمل " عامل وطن " في أمانة عمان ، .. لقد ازداد ابو السيد رفعة هو وابنه بعيون قارئي أو مشاهدي ذلك الفيديو الذي تجدونه على اليوتيوب ، وأنا واثقة الآن ، بأن كل من يشاهد الحياري وهاتفه القديم سيزداد احتراما لهذا النائب الذي تكون اجتماعات لجنته الزراعية مختلفة وذات قرارات ، إذ لم يسبق له ان اجتمع هو وأعضاء لجنته الا مع كل المعنيين في الوزارة ، بل إن آخر اجتماع للجنة حضره 3 وزراء هم الزراعة والنقل والعمل ، وخرج الاجتماع الذي ستبثه المدينة نيوز بالفيديو بكل ما طلبه المزارعون وأصحاب المزارع والبرادات بل والمواطنون عقب تدخلات صارمة من الحياري ونواب اللجنة ومن الوزراء وخاصة وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة الذي نقل الوزارة بالفعل نقلة مهمة وفي فترة قياسية .

خالد الحياري كان يتلقى المكالمات بهذا الهاتف ، والأهم الثقة بالنفس ، وهي موجودة "بضراوة " في شخصية ابو حديثة الصعبة والمتواضعة في آن ..

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا