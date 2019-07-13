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معبر نصيب يستقبل 154ألف سوري منذ افتتاحه

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معبر نصيب يستقبل 154ألف سوري منذ افتتاحه معبر نصيب يستقبل 154ألف سوري منذ افتتاحه

جى بي سي نيوز  :- استقبل معبر نصيب الحدودي منذ افتتاحه في تشرين الأول نحو 154 ألف سوري معظمهم من المغتربين القادمين من دول الخليج،وفق وكالة الأنباء السورية" سانا".

العقيد مازن غندور رئيس مركز الهجرة والجوازات في معبر نصيب (الجانب السوري) قال إن أعداد السوريين المغتربين العائدين تتزايد مقارنة بالفترات الأولى التي أعقبت افتتاح المعبر.

وبين العقيد مازن غندور أن المركز استقبل اليوم عائلات قادمة من مخيم الازرق لتستقر في بيوتها في المناطق الآمنة التي أعاد الجيش العربي السوري إليها الأمن و الاستقرار لافتاً إلى أن عدد المهجرين العائدين بتذاكر مرور مؤقتة بلغ حتى يوم أمس نحو 20893 مهجراً.

وأضاف إن المركز استكمل استعداداته لاستقبال المهجرين اليوم عبر توفير الحافلات والسيارات الشاحنة لنقل المهجرين وأمتعتهم من المنطقة الفاصلة بين مركزي جابر ونصيب إلى الداخل السوري إضافة إلى تجهيز سيارة إسعاف لزوم الحالات الطارئة.

جي بي سي نيوز

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