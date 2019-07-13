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العمل السعودية تطلق خدمة العمل المؤقت بموسم الحج عبر "أجير"

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الرياض - مباشر: أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إطلاق بوابة "أجير" بهدف تنظيم وتشجيع العمل المؤقت في موسم الحج، وتلبية لاحتياجات الموسم، وخدمةً لضيوف الرحمن.

وأفادت وزارة العمل في بيان صادر، اليوم السبت، أن بوابة "أجير" توفر سوق عمل إلكتروني تعرض من خلاله فرص العمل المؤقت خلال موسم الحج، حيث يمكن للشركات العاملة في هذا الموسم طرح الشواغر الوظيفية.

ونوهت العمل ، إلى أنه يمكن للأفراد من المواطنين والمقيمين رفع سيرهم الذاتية والتقديم على الوظيفة المرغوبة، مع الأخذ في الاعتبار أن الخدمة تشمل الشركات العاملة في موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، ولا تشمل العمالة المنزلية والأفراد الزائرين.

والجدير بالذكر، أن خدمة "أجير" هي الخدمة الوحيدة المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي تتيح للمنشآت توظيف قوى عاملة بشكل مؤقت خلال موسم الحج من خلال إصدار التصاريح عبر البوابة بعد توثيق العملية التعاقدية بين الشركات والقوى العاملة.

ودعت وزارة العمل شركات الحج والأفراد الراغبين بالعمل في موسم الحج إلى الاستفادة من خدمات بوابة أجير، والتسجيل عن طريق الرابط "www.ajeer.com.sa".

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