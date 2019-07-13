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الإمارات وإسبانيا تبحثان تعزيز العلاقات واستكشاف فرص الاستثمار في قطاع البنية التحتية

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القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم السبت، أكد النعيمي على أهمية العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تربط دولة الإمارات ومملكة إسبانيا في المجالات كافة، مثنيا على متانة أواصر الصداقة والتعاون والعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.

© AFP 2019 / Rene Slama

وتم خلال الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال العامة والنقل بمملكة إسبانيا، ووزارة تطوير البنية التحتية الإماراتية، في مجالي البنية التحتية والنقل.

وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجالات التخطيط الشامل والمستدام للأراضي، وبرامج التطوير العمراني لمشاريع البنية التحتية، وسياسات إعادة الإحياء العمراني وإعادة تأهيل المساكن، والتشارك في تطوير التشريعات الفنية والهندسية.

وتتضمن تخطيط وتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وإنشائها ورقابتها، وتجهيز وإدارة تشغيل مرور السكك الحديدية وصيانة القطارات، وتصميم ورش العمل، وتدريب أفراد السكك الحديدية، وأنظمة إدارة مرور السكك الحديدية، وتخطيط البنية التحتية للطرق والطرق السريعة، وتصميم وإنشاء البنية التحتية للموانئ.

والتقى النعيمي، خلال الزيارة، مع رئيس غرفة تجارة إسبانيا، خوسيه لويس بونيت، ورئيس جمعية الشركات والمقاولات في قطاع البناء والبنية التحتية، خوليان نوييث.

كما التقى الوزير الإماراتي عددا من رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبيرة والمتوسطة بإسبانيا؛ وتم التطرق لقطاع البنية التحتية في الإمارات، والفرص المتاحة أمام الشركات الإسبانية للاستثمار في الإمارات.

SputnikNews

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