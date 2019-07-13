خبير لبناني: إسرائيل ستصبح مسرحا للحرب في هذه الحالة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، السبت، "الجانب الأمريكي يخشى على قواعده العسكرية في منطقة الخليج، وأن هذا الأمر هو ما جعله يتراجع عن توجيه ضربة لطهران عقب إسقاط طائرة التجسس الأمريكية، وكذلك الخسائر الكبيرة التي تقع في صفوف القوات الأمريكية".

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وتابع أن "الرد الإيراني على أي ضربة أمريكية قد يؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة، كما أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، جاء على خلفية أنه لا يريد أي حرب جديدة، ويسعى إلى توفير الأموال لإنعاش الاقتصاد الأمريكي، وأنه على يقين أن أي حرب ستنعكس سلبا على الاقتصاد الأمريكي".

وتابع أن "الرأي العام الأمريكي يرفض الذهاب إلى الحروب، خاصة بعد الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة الأمريكية في حرب العراق، في حين أن شعبية ترامب ستتأثر بشكل كبير قبل الانتخابات المرتقبة".

وأشار إلى أن "العلاقات الأمريكية الإيرانية ستستمر بتوترها الحالي، خاصة في ظل تمسك ترامب بعدم العودة وتمسكه بالعقوبات، فيما ترفض إيران الذهب للمفاوضات تحت سيف العقوبات وفي ظل خروج ترامب من الاتفاق النووي، وهو ما يعني أن الحرب ستستمر بالواسطة، عبر الساحات المختلفة والمواجهة غير المباشرة".

وشدد حسن حردان، على أن "الضربات الأخيرة الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، كان الهدف منها توجيه رسالة إلى الجانب الإيراني، وأنها بمثابة الرد غير المباشر، وأن الفترة المقبلة قد تشهد بعض التوترات في العراق".

وأكد أن "أي انزلاق للأمور عن مسارها في الوقت الراهن ستؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة، تضم كل قوات المقاومة في المنطقة، وأن قول السيد حسن نصرالله أننا سندخل الحرب حال شنها على إيران، يعني أن إسرائيل ستصبح مسرحا للحرب".

وكشف الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، أمس الجمعة، النقاب عن تفاصيل متصلة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الضربة العسكرية التي كانت مقررة ضد إيران.

وقال نصر الله، في مقابلة مع قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" لمناسبة الذكرى الـ13 لبدء الحرب الإسرائيلية على لبنان إن "الإيرانيين أرسلوا إلى الولايات المتحدة رسالة عبر دولة ثالثة وجاء فيها: إذا قصفتم أي هدف في إيران أو لإيران، فنحن سنقصف أهدافا أمريكية".