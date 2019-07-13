أخبار عاجلة

المبعوث الأممي لليمن: قلقون من الحكم بإعدام 30 شخصا في صنعاء -
الإمارات تعتزم تقديم مساعدات دوائية للسودان بقيمة 60 مليون دولار -
و بكرة أحلى | أحياناً الشيطان بيرمي السم في كلمات بعض الناس شوف إزاي ده بيحصل و إزاي تتجنبه ! -
تطبيق “فيس آب” يشغل الأردنيين -
تعرف على سبب حجب لعبة " ببجي " في الأردن -
تأجيل اجتماع المعارضة السودانية مع المجلس العسكري -
"حماس" تنفذ عملية اختراق واسعة في صفوف الجيش الإسرائيلي -
أكلة بيتي | حلقة كاملة 14 يوليو 2019 | كرات الكوردن بلو - عيش بالخضار - عصير بالكريز و الليمون -
لقمة هنية الحلقة الكاملة 14 يوليو 2019 -
نموذج نجاح الفنانة التشكيلية دينا محمود بالرغم عدم تفوقها في الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

بالفيديو والصور... محاصيل "الذهب الأصفر" في السويداء جنوبي سوريا

Google+ Print
بالفيديو والصور... محاصيل "الذهب الأصفر" في السويداء جنوبي سوريا بالفيديو والصور... محاصيل "الذهب الأصفر" في السويداء جنوبي سوريا

نشرت وكالة "سانا" تقريرا مصورا حول حصاد موسم القمح في محافظة السويداء في الجنوب السوري بعنوان "مواسم الخير والعطاء في السويداء".

ويظهر في الفيديو المصاحب للتقرير، الفلاحين وهم يحصدون أراضيهم وأيضا عمليات التعبئة للإنتاج الوفير.

وكان محصول الحبوب في سوريا حقق زيادة كبيرة هذا العام بلغت حتى تاريخ 26 يونيو/ حزيران حوالي 284 ألف طنمن القمح في مختلف المحافظات.

من جهتها قابلت الدولة السورية هذه الزيادة في الإنتاج بقرارات تدعم الفلاحين ورفعت سعر شراء المحاصيل من الفلاحين، ورصدت عشرات المليارات من الليرات لشراء الكميات المنتجة، وبدأت عجلة التسويق بالدوران في مختلف المحافظات.

وفي محافظة السويداء ذكر مدير المصرف، نسيم حديفة، في بداية الشهر الحالي، أن إجمالي المبالغ المصروفة يبلغ أكثر من 358 مليون ليرة تم تسليمها بشكل ميسر دون تأخير.

وكان مركز استلام الحبوب في السويداء تسوق الموسم الماضي نحو 4432 طنا من القمح.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
بالفيديو... مفتي سعودي يطلب من متصل اللجوء إلى الشيخ "غوغل"

بالفيديو... مفتي سعودي يطلب من متصل اللجوء إلى الشيخ "غوغل"

بالفيديو... بهذه الكلمات رد أمير سعودي على ما طلبه منه مواطن داخل الحرم

بالفيديو... بهذه الكلمات رد أمير سعودي على ما طلبه منه مواطن داخل الحرم

بالفيديو..الإبادة حرقا تدمر أرض الايزيديين في شمال العراق

بالفيديو..الإبادة حرقا تدمر أرض الايزيديين في شمال العراق

بالفيديو والصور... محاصيل "الذهب الأصفر" في السويداء جنوبي سوريا

بالفيديو والصور... محاصيل "الذهب الأصفر" في السويداء جنوبي سوريا