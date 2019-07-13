تفاصيل وأهداف زيارة أعضاء مجلس النواب الليبي للبرلمان المصري

وقال النائب محمد العرابي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري، إن اللقاء الذي جرى، اليوم السبت، بين أعضاء البرلمان المصري والليبي لم يكن مطولا، إلا أنه وخلال النقاش جرى التأكيد على ضرورة وحدة الصف الليبي، والوصول إلى توافق سريع، خاصة في ظل عدم تحمل الوضع، استمرار الانقسام.

دحر الإرهاب

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أضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت:

من الواضح أن هناك بعض المواقف المختلفة ما زالت موجودة، والأمور تحتاج إلى معالجات أكثر، لكن هناك إجماع على ضرورة حقن الدماء، وهو أمر مهم بالنسبة لليبيين ولمصر أيضا.

وشدد العرابي على أن الجانبين أكدا على ضرورة دحر الإرهاب، خاصة أن الجماعات الإرهابية تتسبب في إراقة الدماء في ليبيا.

من ناحيته، قال المحلل السياسي الليبي، عبد الحكيم معتوق، إن دعوة البرلمان المصري لاستضافة أعضاء مجلس النواب الليبي، جاءت في إطار بحث ملفات عدة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن جلسات التشاور التي يشارك فيها نواب المجلس الليبي بالقاهرة، تطرح تصورات للمرحلة المقبلة، خاصة الشق السياسي، وما بعد "تحرير العاصمة"، وأن مشاركة نواب من جميع المدن الليبية باستثناء طرابلس ومصراته، يشكل أهمية كبرى.

مسار عسكري

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و تابع معتوق:

إن القاهرة حريصة على عدم دخول ليبيا في مرحلة فراغ دستوري، وأن المشاركة الكبيرة للنواب ربما ينتج عنها خارطة طريق جديدة، خاصة بعدما أحال "المغاربة" بعض النقاط في الاتفاق السياسي "الصخيرات"، إلى مصر وطلبوا منهم إعادة تحسين الاتفاق، إذا كان لدى النواب الرغبة في العودة إلى الاتفاق السياسي.

وشدد معتوق على ضرورة فصل المسار العسكري، وما يحدث في العاصمة طرابلس، عن المسار السياسي والخارطة التي يمكن تحديدها، وأن العودة اتفاق الصخيرات يعني تفعيل البنود، التي لم تفعل، حتى الآن، وهو تضمين الاتفاق في الإعلان الدستوري، وثقة البرلمان، وأن ذلك يعني تطبيقه على الحكومة المقبلة.

وتستضيف القاهرة وفدا من البرلمان الليبي، لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية، وتحقيق الاستقرار فى ليبيا ودعم مؤسساتها، وعلى رأسها البرلمان والجيش الوطني الليبي، وتستمر الزيارة لعدة أيام يلتقي فيها الوفد الليبي بالعديد من المسؤولين المصريين.