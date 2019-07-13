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"البواني" السعودية تقتنص عقد إنشاء البرج الاستثماري لغرفة الشرقية

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"البواني" السعودية تقتنص عقد إنشاء البرج الاستثماري لغرفة الشرقية "البواني" السعودية تقتنص عقد إنشاء البرج الاستثماري لغرفة الشرقية

الرياض - مباشر: حصلت شركة البواني المحدودة، على عقد إنشاء مشروع البرج الاستثماري للغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية.

وأفادت شركة البواني في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم السبت، أن مراسم جرت توقيع العقود بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية بين رئيس مجلس إدارة الغرفة، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، وبين الرئيس التنفيذي لشركة البواني المحدودة، فخر بن عبد المعين الشواف، بحضور جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وكبار مسؤولي شركة البواني المحدودة.

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مباشر (اقتصاد)

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