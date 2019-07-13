أخبار عاجلة

المبعوث الأممي لليمن: قلقون من الحكم بإعدام 30 شخصا في صنعاء -
الإمارات تعتزم تقديم مساعدات دوائية للسودان بقيمة 60 مليون دولار -
و بكرة أحلى | أحياناً الشيطان بيرمي السم في كلمات بعض الناس شوف إزاي ده بيحصل و إزاي تتجنبه ! -
تطبيق “فيس آب” يشغل الأردنيين -
تعرف على سبب حجب لعبة " ببجي " في الأردن -
تأجيل اجتماع المعارضة السودانية مع المجلس العسكري -
"حماس" تنفذ عملية اختراق واسعة في صفوف الجيش الإسرائيلي -
أكلة بيتي | حلقة كاملة 14 يوليو 2019 | كرات الكوردن بلو - عيش بالخضار - عصير بالكريز و الليمون -
لقمة هنية الحلقة الكاملة 14 يوليو 2019 -
نموذج نجاح الفنانة التشكيلية دينا محمود بالرغم عدم تفوقها في الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

إسرائيل تعزز منظومة القبة الحديدية جنوبي البلاد

Google+ Print
إسرائيل تعزز منظومة القبة الحديدية جنوبي البلاد إسرائيل تعزز منظومة القبة الحديدية جنوبي البلاد

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي كثف تواجده العسكري على الحدود مع قطاع غزة، وذلك بعد مقتل عنصر من "حماس" بنيران جنود إسرائيليين.

ومن جهة أخرى، تواصل السلطات الإسرائيلية التحقيق بملابسات الحادث الذي حصل، ووفق المعلومات فإن مقتل الشاب الفلسطيني كان عن طريق الخطأ بعد انذار على الحدود مع القطاع أجبر عسكريين إطلاق النار على كل من يتواجد في المكان.

وفي السياق نفسه يتظاهر آلاف الفلسطينيين قرب السياج الأمني المحيط بقطاع غزة بعد الحادث، وذكرت وزارة الصحة المحلية ان اربعين فلسطينيا أصيبوا بجروح.

وقال القيادي الحمساوي، فتحي حماد، إن الحركة لم تقبل الاعتذار على مقتل عنصرها أمس وأنها تحضر للانتقام. كما وصل الوفد الأمني المصري الى غزة لبحث موضوع التهدئة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
المبعوث الأممي لليمن: قلقون من الحكم بإعدام 30 شخصا في صنعاء

المبعوث الأممي لليمن: قلقون من الحكم بإعدام 30 شخصا في صنعاء

الإمارات تعتزم تقديم مساعدات دوائية للسودان بقيمة 60 مليون دولار

الإمارات تعتزم تقديم مساعدات دوائية للسودان بقيمة 60 مليون دولار

"حماس" تنفذ عملية اختراق واسعة في صفوف الجيش الإسرائيلي

"حماس" تنفذ عملية اختراق واسعة في صفوف الجيش الإسرائيلي

تأجيل اجتماع المعارضة السودانية مع المجلس العسكري

تأجيل اجتماع المعارضة السودانية مع المجلس العسكري