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القوات العراقية تقتل عناصر من داعش خلال ضربة جوية على محافظة نينوى

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القوات العراقية تقتل عناصر من داعش خلال ضربة جوية على محافظة نينوى القوات العراقية تقتل عناصر من داعش خلال ضربة جوية على محافظة نينوى

وذكر بيان صادر عن مركز الإعلام الأمني أنه "وفق معلومات دقيقة، مقتل 4 إرهابيين من عناصر عصابات داعش، بضربة جوية لطيران التحالف الدولي جنوبي قرية المنايف ضمن محافظة نينوى".

وأعلن العراق في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.

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