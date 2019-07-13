أخبار عاجلة

تطبيق “فيس آب” يشغل الأردنيين -
تعرف على سبب حجب لعبة " ببجي " في الأردن -
تأجيل اجتماع المعارضة السودانية مع المجلس العسكري -
"حماس" تنفذ عملية اختراق واسعة في صفوف الجيش الإسرائيلي -
أكلة بيتي | حلقة كاملة 14 يوليو 2019 | كرات الكوردن بلو - عيش بالخضار - عصير بالكريز و الليمون -
لقمة هنية الحلقة الكاملة 14 يوليو 2019 -
نموذج نجاح الفنانة التشكيلية دينا محمود بالرغم عدم تفوقها في الثانوية العامة -
السفيرة عزيزة- كيفية استخدام المروحة دون الإصابة بالأمراض -
السفيرة عزيزة - قصة نجاح رائد اعمال محمد الفقي برغم ضعف مجموع الثانوية العامة -
اتفاقية تمويل بين الصندوق الصناعي السعودي وشركة مصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

موقع إسرائيلي: حسن نصر الله زعيم وقائد استراتيجي حكيم

Google+ Print

وقال الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، اليوم السبت، إن حسن نصر الله مثل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، شخصية قيادية، وزعيم واستراتيجي حكيم.

© AFP 2019 /

وأوضح الموقع الإلكتروني الإخباري أن الأمين العام لـ"حزب الله" يتمتع بصفات تشبه صفات ومزايا نتنياهو، مثل كونه زعيم حذر جدا وحكيم، ويعرف جيدا حود المسموح به، وما هو محظور في قوله، وحدود سلطاته.

ونوه الموقع العبري إلى أن حسن نصر الله نشر في خطابه خريطة مفصلة لأهداف "حزب الله" اللبناني الصاروخية في إسرائيل، سواء مطار بن غوريون في تل أبيب، أو محطات الطاقة التابعة لمؤسسة كهرباء إسرائيل المنتشرة على طول الساحل الإسرائيلي على أوضح أنه لا إيران ولا الحزب يحددان ما يجري في سوريا.

وألمح الأمين العام للحزب إلى أن هناك أطرافا أخرى هي التي تحدد مسار المعركة أو الحرب في سوريا، وليس حزبه أو إيران، دون الإشارة إلى أطراف بعينها.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
المبعوث الأممي لليمن: قلقون من الحكم بإعدام 30 شخصا في صنعاء

المبعوث الأممي لليمن: قلقون من الحكم بإعدام 30 شخصا في صنعاء

الإمارات تعتزم تقديم مساعدات دوائية للسودان بقيمة 60 مليون دولار

الإمارات تعتزم تقديم مساعدات دوائية للسودان بقيمة 60 مليون دولار

"حماس" تنفذ عملية اختراق واسعة في صفوف الجيش الإسرائيلي

"حماس" تنفذ عملية اختراق واسعة في صفوف الجيش الإسرائيلي

تأجيل اجتماع المعارضة السودانية مع المجلس العسكري

تأجيل اجتماع المعارضة السودانية مع المجلس العسكري