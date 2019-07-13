وكالة:شرطة جبل طارق تفرج عن طاقم ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة

مباشر: ذكر تقرير حديث أن سلطات جبل طارق قررت الإفراج عن طاقم ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة.

وأعلنت شرطة جبل طارق، اليوم السبت، الإفراج عن طاقم ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة "جريس 1" بكفالة مالية دون توجيه اتهامات للطاقم، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت الشرطة، إن الإفراج عن طاقم "جريس 1" المكون من أربع أفراد جاء بعد يومين من اعتقالهم، مشيرة إلى أنهم حصلوا على كفالة مشروطة وأن التحقيقات لا تزال مستمرة مع احتجاز الناقلة النفطية.

ويشار، إلى أن مشاة البحرية الملكية البريطانية احتجزت ناقلة النفط "جريس 1"، الأسبوع الماضي، قبالة إقليم جبل طارق التابع لبريطانيا للاشتباه في نقلها نفط إلى سوريا؛ وهو ما اعتبرته تحديًا للعقوبات الأوروبية.

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