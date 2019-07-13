اكتتاب شريحة الأفراد بأسهم "عطاء التعليمية"..غداً

الرياض - مباشر: ينطلق الاكتتاب العام لشريحة الأفراد في 1.2 مليون سهم من أسهم شركة عطاء التعليمية، غداً الأحد، وذلك بسعر 29 ريال سعودي للسهم الواحد، تم تحديده بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر.

وأفاد بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم السبت، أن فترة اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة ستستمر لمدة خمسة أيام تنتهي، يوم الخميس، الموافق 18 يوليو/يوليو الجاري.

وأكدت "إتش إس بي سي" العربية السعودية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولى لشركة عطاء التعليمية، أن الجهات المستلمة قد أتمت استعداداتها لطرح 1.2 مليون سهم من أسهم شركة عطاء التعليمية للاكتتاب من قبل شريحة الأفراد.

ترشيحات

نشرة إصدار شركة