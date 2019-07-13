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السعودية تستورد جوالات بـ9.1 مليار ريال بالنصف الأول لـ2019

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السعودية تستورد جوالات بـ9.1 مليار ريال بالنصف الأول لـ2019 السعودية تستورد جوالات بـ9.1 مليار ريال بالنصف الأول لـ2019

الرياض - مباشر: ذكر تقرير حديث أن المملكة العربية استوردت أجهزة جوالات بقيمة 9.1 مليار ريال بالنصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت هيئة الجمارك في السعودية، اليوم السبت، أن واردات المملكة من الجوالات خلال العام والنصف الأخيرة، أي منذ بداية 2018، بلغت 25.9 مليار ريال، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".

ونوهت الجمارك، إلى أن قيمة واردات السعودية من الجوالات كانت قد سجلت 16.8 مليار ريال خلال العام الماضي.

وأشارت، إلى أن أهم الدول التي يتم الاستيراد منها هي (الصين، فيتنام، الهند، أمريكا، الإمارات، تايوان، وكوريا الجنوبية).

ترشيحات

السعودية تطبق مبدأ "المعاملة بالمثل"مع دول تضع قيوداً على منتجاتها السعودية تضع حد أدنى لكافة العلامات التجارية لمنتجات التبغ السعودية تمنح مقدمي خدمات النقل 6 أشهر لتصحيح أوضاعهم

مباشر (اقتصاد)

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