أهم الأحداث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي

مباشر: أثارت تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي والتي ألمحت إلى إمكانية خفض معدل الفائدة الأمريكية اهتمام الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي، لتقود الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية مرتفعة.

كما اهتم المستثمرون بتحذيرات صندوق النقد بشأن اقتصاد منطقة اليورو، وإعلان مسؤولو البنك المركزي الأوروبي استعدادهم لإقرار إجراءات تحفيزية جديدة.

"دويتشه بنك" يعتزم خفض 18 ألف وظيفة بحلول 2022

أعلن "دويتشه بنك" خطة إعادة هيكلة وتحولات استراتيجية كبيرة، تستهدف خفض 18 ألف وظيفة بحلول 2020، والتخارج من أعمال بيع وتداول الأسهم.

"بلاك روك": الاقتصاد العالمي سيعاني في النصف الثاني من العام

خفضت شركة "بلاك روك" توقعات النمو الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام الجاري، لكنها لاتزال ترى توفر بيئة جيدة للأسهم الأمريكية.

محلل: أسعار الذهب قد تصل لـ2000 دولار بنهاية العام

يرى محلل استراتيجي أن أسعار الذهب يمكن أن تواصل الارتفاع حتى تصل إلى مستوى 2000 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2019.

رئيس وزراء اليونان يقر بالهزيمة في الانتخابات العامة

أقر رئيس الوزراء اليوناني "ألكسيس تسيبراس" بالهزيمة لصالح منافسه "كيرياكوس ميتسوتاكيس" في الانتخابات العامة.

مورجان ستانلي يُخفض توقعاته للأسهم العالمية مع زيادة التحديات

خفض بنك "مورجان ستانلي" مخصصاته من الأسهم العالمية إلى أدنى مستوى في 5 سنوات، كما قلص توصيته بالاستثمار إلى خفض الوزن.

هونج كونج تُلغي مشروع قانون تسليم المشتبه بهم إلى الصين

أعلنت كاري لام الرئيس التنفيذي لهونج كونغ أنه تم إلغاء مشروع قانون تسليم المشتبه بهم إلى الصين والذي أثار الجدل في الفترة الماضية.

الأجور في اليابان تُسجل أطول موجة هبوط منذ 2013

انخفض متوسط الأجور في اليابان للشهر الخامس على التوالي في مايو/آيار الماضي، مُسجلة بذلك أطول موجة تراجع شهرية منذ 2013.

معدل تسليم طائرات "بوينج" يهبط 54% خلال الربع الثاني

تراجع معدل تسليم طائرات شركة "بوينج" بأكثر من 50 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع الأزمة المتعلقة بطراز "737 ماكس".

أردوغان:الاقتصاد قد يواجه مشاكل خطيرة حال عدم إصلاح البنك المركزي

حذر الرئيس التركي من أن الاقتصاد قد يواجه مشاكل خطيرة إذا لم يتم تنفيذ إصلاح كامل داخل البنك المركزي، وذلك بعد إقالة رئيس البنك.

المفوضية الأوروبية تخفض توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو

خفضت المفوضية الأوروبية تقديراتها لنمو الاقتصاد في منطقة اليورو خلال عام 2020، لكنها أبقت توقعات هذا العام كما هي دون تغيير، في حين قلصت توقعات التضخم خلال تلك الفترة.

استقالة سفير بريطانيا لدى واشنطن بعد أزمة التسريبات

مباشر: تقدم كيم داروش سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة باستقالته من منصبه، بعد الكشف عن تسريبات وصف فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها غير كفء.

تقرير: ترامب يبحث عن طريقة لخفض قيمة الدولار

ذكرت تقارير صحفية أن الرئيس الأمريكي طلب من مساعديه البحث عن طرق لإضعاف الدولار، مع مخاوف أن يتسبب الدولار القوي في تهديد أجندته الاقتصادية.

10 دول تعزز مشتريات الذهب بأول 5 أشهر من العام

يواصل الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية الحفاظ على زخمه الإيجابي خلال أول خسمة أشهر من هذا العام، مع استمرار وتيرة الشراء خلال مايو/آيار الماضي.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي: حالات عدم اليقين تزايدت في الأشهر الأخيرة

أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن قيام المركزي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة يتوقف على المخاطر المتنامية على الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة.

مخزونات النفط في الولايات المتحدة تهبط 9.5 مليون برميل

تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من 9 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، كما هبطت مخزونات البنزين.

باول: عملة فيسبوك الجديدة "ليبرا" تثير 4 مخاطر

مباشر: حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من عملة فيسبوك الرقمية الجديدة "ليبرا"، مع الإشارة إلى أربعة مخاوف جادة بشأنها.

الفيدرالي: العديد من صانعي السياسة يرون حجة قوية لخفض الفائدة

كشف الاحتياطي الفيدرالي أن العديد من مسؤولي البنك أبدوا استعداد لخفض معدل الفائدة إذا استمر الاقتصاد في المعاناة خلال الفترة المقبلة.

تراجع إنتاج أوبك من النفط خلال يونيو بقيادة إيران

تراجع إنتاج منظمة أوبك من النفط في الشهر الماضي بمقدار 68 ألف برميل يومياً بقيادة إيران.

أوبك تتوقع تراجع الطلب على نفط الدول الأعضاء في 2020

تتوقع منظمة أوبك تراجع الطلب على النفط الخاص بأعضائها خلال العام المقبل، ما يشير إلى حدوث فائض في المعروض من جانبها.

ارتفاع يتجاوز التوقعات لأسعار المستهلكين بالولايات المتحدة خلال يونيو

تباطأ تضخم المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي لكنه جاء أفضل من التوقعات، في إشارة جيدة قد تقلص آمال خفض معدل الفائدة الأمريكية.

فرنسا تقر ضريبة رقمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية

أقر مجلس الشيوخ في فرنسا فرض ضريبة على إيرادات عملاقة التكنولوجيا مثل جوجل وأمازون وفيسبوك.

المركزي الأوروبي "جاهز ومستعد" لتخفيف سياسته النقدية

يرى صناع السياسة بالمركزي الأوروبي أن تزايد حالة عدم اليقين حيال اقتصاد منطقة اليورو يعني أن البنك يجب أن يكون "جاهز ومستعد" لبدء إجراءات تحفيز جديدة.

صندوق النقد يدعم الخطط التحفيزية للمركزي الأوروبي لمواجهة تباطؤ النمو

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد منطقة اليورو يواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن التوترات التجارية والبريكست وإيطاليا، داعماً خطط المركزي الأوروبي لاتخاذ إجراءات تحفيزية.

صادرات الصين تتراجع بأقل من المتوقع خلال يونيو

تراجعت صادرات الصين بنحو 1.3 بالمائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي لكن هذا الهبوط كان أقل من المتوقع

وكالة الطاقة: أسواق النفط ستشهد تخمة بالمعروض خلال 2020

تتوقع وكالة الطاقة الدولية عودة تخمة المعروض في أسواق النفط خلال عام 2020، على الرغم من تمديد اتفاقية أوبك والتي تهدف لكبح الإمدادات.

ترامب: الأصول المشفرة ليست عملات.. و"ليبرا" بحاجة لميثاق مصرفي

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة هجوم ضد العملات المشفرة بأكملها، مشيراً إلى أن عملة فيسبوك الجديدة تحتاج إلى ميثاق مصرفي.



"بنك.أوف.أمريكا" يخفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي

خفض محللو "بنك أوف أمريكا" تقديرات النمو الاقتصادي العالمي خلال العامي الجاري والمقبل؛ مع عدم اليقين التجاري بين الصين والولايات المتحدة.



فيتش تخفض التصنيف الائتماني لتركيا بعد إقالة محافظ البنك المركزي

خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لديون تركيا درجة واحدة، في خطوة تأتي بعد حوالي أسبوع من استبدال محافظ البنك المركزي في البلاد.