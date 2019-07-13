الداخلية السعودية تعتمد خطة الطوارئ لحج عام 2019

الرياض - مباشر: اعتمد وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، الخطة العامة للطوارئ في الحج للعام، والتي يشارك في تنفيذها 33 جهة حكومية، إضافة إلى أي جهة أخرى قد يتطلب الموقف مشاركتها لاحقاً.

وأوضح مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان العمرو، في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم السبت، أن موافقة وزير الداخلية على الخطة واعتماد العمل بها خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، تأتي وفق التحديث الذي شهدته الخطة في ضوء نتائج تنفيذها في موسم حج العام الماضي.

وأكد العمرو، أن الخطة الجديدة وضعت في الاعتبار توجيهات اللجنة الحج العليا، بناءً على تقارير الدروس المستفادة التي ناقشتها في اجتماعاتها.

ولفت الفريق العمرو، إلى أن الخطة اشتملت على جميع الإجراءات الوقائية والتنفيذية للتعامل مع الحالات الطارئة وفق الافتراضات الواردة بالخطة، موضحاً بها جميع المهام والمسؤوليات المنوطة بالجهات المشاركة.

وأشار، إلى أن تنفيذ الخطة يتضمن الاستعانة بفرق المتطوعين في الدفاع المدني لإنجاز بعض المهام الموكلة إليهم لمساعدة الجهات المعنية في تأمين وتوفير الراحة اللازمة للحجاج لأداء المناسك، وإرشادهم في مناطق الحج بمكة والمدينة.

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