أخبار عاجلة

تطبيق “فيس آب” يشغل الأردنيين -
تعرف على سبب حجب لعبة " ببجي " في الأردن -
تأجيل اجتماع المعارضة السودانية مع المجلس العسكري -
"حماس" تنفذ عملية اختراق واسعة في صفوف الجيش الإسرائيلي -
أكلة بيتي | حلقة كاملة 14 يوليو 2019 | كرات الكوردن بلو - عيش بالخضار - عصير بالكريز و الليمون -
لقمة هنية الحلقة الكاملة 14 يوليو 2019 -
نموذج نجاح الفنانة التشكيلية دينا محمود بالرغم عدم تفوقها في الثانوية العامة -
السفيرة عزيزة- كيفية استخدام المروحة دون الإصابة بالأمراض -
السفيرة عزيزة - قصة نجاح رائد اعمال محمد الفقي برغم ضعف مجموع الثانوية العامة -
اتفاقية تمويل بين الصندوق الصناعي السعودي وشركة مصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الداخلية السعودية تعتمد خطة الطوارئ لحج عام 2019

Google+ Print
الداخلية السعودية تعتمد خطة الطوارئ لحج عام 2019 الداخلية السعودية تعتمد خطة الطوارئ لحج عام 2019

الرياض - مباشر: اعتمد وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، الخطة العامة للطوارئ في الحج للعام، والتي يشارك في تنفيذها 33 جهة حكومية، إضافة إلى أي جهة أخرى قد يتطلب الموقف مشاركتها لاحقاً.

وأوضح مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان العمرو، في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم السبت، أن موافقة وزير الداخلية على الخطة واعتماد العمل بها خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، تأتي وفق التحديث الذي شهدته الخطة في ضوء نتائج تنفيذها في موسم حج العام الماضي.

وأكد العمرو، أن الخطة الجديدة وضعت في الاعتبار توجيهات اللجنة الحج العليا، بناءً على تقارير الدروس المستفادة التي ناقشتها في اجتماعاتها.

ولفت الفريق العمرو، إلى أن الخطة اشتملت على جميع الإجراءات الوقائية والتنفيذية للتعامل مع الحالات الطارئة وفق الافتراضات الواردة بالخطة، موضحاً بها جميع المهام والمسؤوليات المنوطة بالجهات المشاركة.

وأشار، إلى أن تنفيذ الخطة يتضمن الاستعانة بفرق المتطوعين في الدفاع المدني لإنجاز بعض المهام الموكلة إليهم لمساعدة الجهات المعنية في تأمين وتوفير الراحة اللازمة للحجاج لأداء المناسك، وإرشادهم في مناطق الحج بمكة والمدينة.

ترشيحات

السعودية تطبق مبدأ "المعاملة بالمثل"مع دول تضع قيوداً على منتجاتها السعودية تمنح مقدمي خدمات النقل 6 أشهر لتصحيح أوضاعهم السعودية تضع حد أدنى لكافة العلامات التجارية لمنتجات التبغ

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الخرافي: "زين السعودية" مستمرة بترقية الشبكة وتعزيز التدفقات

الخرافي: "زين السعودية" مستمرة بترقية الشبكة وتعزيز التدفقات

سوق الأسهم السعودية يغلق بأعلى مستوياته في 20 جلسة

سوق الأسهم السعودية يغلق بأعلى مستوياته في 20 جلسة

السعودية والإمارات ترسلان سفينة تحمل "سماد" للسودان

السعودية والإمارات ترسلان سفينة تحمل "سماد" للسودان

السعودية تحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي بالمشاعر المقدسة

السعودية تحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي بالمشاعر المقدسة