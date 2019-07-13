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نصر الله يفجر مفاجأة بشأن القرار الإماراتي ويوجه طلبا إلى السعودية

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© AFP 2019 / Patrick BAZ

وقال نصر الله، في مقابلة مع قناة "المنار" اللبنانية، مساء أمس الجمعه، إن "اليمنيين قادرون على قصف أغلب المطارات في ، والأهداف المطلوبة في الامارات ولكنهم يتدرجون".

وتابع:"نقل عن مسؤولين إماراتيين أن هناك قرارا إماراتيا بالخروج النهائي من اليمن، معربا عن تمنياته من السعودية أن تقوم بمراجعة شاملة بخصوص حرب اليمن كما فعلت الإمارات".

وبخصوص العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد شخصيات من حزب الله، قال نصر الله، إن "الإدارة الأمريكية لا تسأل عن الدولة اللبنانية ومؤسساتها لأن هناك نائبين في البرلمان تم وضعهما على لائحة الإرهاب"، وسأل "كيف تحترم أمريكا لبنان وتفرض مثل هذه العقوبات التي تسيء للبنان ولمجلس النواب؟".

ولفت الأمين العام لحزب الله إلى أن "البعض راح يحلل أن الأمر يتعلق بالحرب على سوريا والعدوان على اليمن، بينما نحن نستهدف بسبب إسرائيل وحربنا ضدها ولأننا دافعنا عن لبنان وحررنا أرضنا وردعنا العدو"، وقال إن "العدو غير قادر على الذهاب إلى الحرب فيذهب باتجاه التحريض وتشويه صورتنا".

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