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أمريكا: نعمل مع البحرية البريطانية لحماية حرية الملاحة

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أمريكا: نعمل مع البحرية البريطانية لحماية حرية الملاحة أمريكا: نعمل مع البحرية البريطانية لحماية حرية الملاحة

مباشر: أكد الأسطول الأمريكي الخامس، أنه "يعمل عن كثب" مع البحرية الملكية البريطانية وشركاء إقليميين ودوليين لحماية حرية الملاحة، وذلك بعد يوم من محاولة ثلاث سفن إيرانية اعتراض طريق ناقلة تابعة لشركة "بي.بي" خلال مرورها بمضيق هرمز.

وقال قائد الأسطول، جيم مالوي، اليوم الجمعة، إن الأسطول الأمريكي الخامس أُحيط علمًا بالتحرش غير القانوني الذي قامت به البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ومحاولات اعتراض طريق السفينة التجارية البريطانية بريتيش هيريتدج، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر الجنرال مارك ميلي، المرشح لتولي رئاسة هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، إن للولايات المتحدة "دورًا حاسمًا" في ضمان حرية الملاحة في الخليج، وإن واشنطن تسعى لتشكيل تحالف "بشأن تأمين مواكبة عسكرية وبحرية للشحن التجاري".

وأضاف، خلال جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ "أعتقد أن ذلك سيتبلور في الأسبوعين المقبلين".

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