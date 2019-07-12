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صحيفة: تغريم فيسبوك 5 مليارات دولار بسبب فضيحة البيانات

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صحيفة: تغريم فيسبوك 5 مليارات دولار بسبب فضيحة البيانات صحيفة: تغريم فيسبوك 5 مليارات دولار بسبب فضيحة البيانات

مباشر: كشف تقرير صحفي أن شركة فيسبوك توصلت إلى تسوية مع لجنة التجارة الأمريكية فيما يتعلق بفضيحة البيانات في العام الماضي.

بدأت لجنة التجارة الفيدرالية بالتحقيق مع فيسبوك في مارس/أذار 2018 بعد تقارير تفيد بأن شركة تحليل البيانات "كامبريدج أنالايتكا" قد وصلت إلى بيانات 87 مليون مستخدم على المنصة الاجتماعية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر لم تسمها، اليوم الجمعة، أن اللجنة الفيدرالية وافقت على تغريم فيسبوك نحو 5 مليارات دولار في قضية تسريب البيانات.

وذكرت الصحيفة أن لجنة التجارة الفيدرالية وافقت على التسوية بتصويت 3 من الجمهوريين لصالح القرار و2 من الديمقراطيين ضده، على أن يتم مراجعته من قبل وزارة العدل الأمريكية.

وفي حالة اتمام هذه التسوية، ستكون الغرامة الموقعة على فيسبوك هى الأكبر في تاريخ لجنة التجارة الأمريكية.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قالت فيسبوك إنها خصصت 3 مليارات دولار كجزء من الغرامة المتوقعة من قبل لجنة التجارة الأمريكية.

وعند إغلاق جلسة اليوم، ارتفع سهم "فيسبوك" بنحو 1.8 بالمائة إلى 204.87 دولا

مباشر (اقتصاد)

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