أخبار عاجلة

تطبيق “فيس آب” يشغل الأردنيين -
تعرف على سبب حجب لعبة " ببجي " في الأردن -
تأجيل اجتماع المعارضة السودانية مع المجلس العسكري -
"حماس" تنفذ عملية اختراق واسعة في صفوف الجيش الإسرائيلي -
أكلة بيتي | حلقة كاملة 14 يوليو 2019 | كرات الكوردن بلو - عيش بالخضار - عصير بالكريز و الليمون -
لقمة هنية الحلقة الكاملة 14 يوليو 2019 -
نموذج نجاح الفنانة التشكيلية دينا محمود بالرغم عدم تفوقها في الثانوية العامة -
السفيرة عزيزة- كيفية استخدام المروحة دون الإصابة بالأمراض -
السفيرة عزيزة - قصة نجاح رائد اعمال محمد الفقي برغم ضعف مجموع الثانوية العامة -
اتفاقية تمويل بين الصندوق الصناعي السعودي وشركة مصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية بالختام مسجلةً مكاسب أسبوعية

Google+ Print
محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية بالختام مسجلةً مكاسب أسبوعية محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية بالختام مسجلةً مكاسب أسبوعية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية في ختام جلسة اليوم الجمعة، لتسجل مكاسب أسبوعية، مع دعم الفيدرالي لتوقعات خفض الفائدة.

وارتفعت أسهم قطاع الصناعة بنحو 1.8 بالمائة ليكون الأفضل أداءً في "وول ستريت".

ويأتي ارتفاع "وول ستريت" مع آمال خفض معدل الفائدة خلال الشهر الحالي في أعقاب تصريحات رئيس الفيدرالي ومحضر البنك المركزي اللذان عززا توقعات خفض تكاليف الاقتراض.

ولا تزال الأسواق ترى احتمالية 100 بالمائة لخفض الفائدة في اجتماع نهاية الشهر الجاري وسط تباطؤ التضخم ومخاوف النمو الاقتصادي.

وتجاهلت الأسهم الأمريكية البيانات السلبية حول تراجع صادرات الصين في الشهر الماضي، وانتقاد الرئيس دونالد ترامب عدم قيام بكين بشراء منتجات زراعية أمريكية كما اتفق البلدين.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع طفيف في المنتجين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وعند إغلاق الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 244 نقطة تقريباً إلى 27332.03 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وسجل المؤشر الصناعي مكاسب أسبوعية بنحو 1.5 بالمائة أو ما يوازي 410 نقاط.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 3013.7 نقطة وهو الأعلى في تاريخه، ليحقق مكاسب أسبوعة بلغت 0.8 بالمائة.

وصعد أيضاً "ناسداك"  لمستوى قياسي بنحو 0.6 بالمائة إلى 8244.1 نقطة، ليتمكن من الارتفاع بنسبة 1 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند 96.829..

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 14-7-2019

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 14-7-2019

أرامكو السعودية تعلن عن أسعار البنزين للربع الثالث

أرامكو السعودية تعلن عن أسعار البنزين للربع الثالث

أرامكو السعودية ترفع أسعار بيع البنزين محليًا

أرامكو السعودية ترفع أسعار بيع البنزين محليًا

السعودية ترفع أسعار البنزين

السعودية ترفع أسعار البنزين