قلق أممي من إصدار صنعاء أحكام إعدام بحق 30 ناشطا سياسيا

القاهرة - سبوتنيك. ووفقاً لموقع الأمم المتحدة، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إنه "حُكم على الرجال الثلاثين ومعظمهم من الأكاديميين والطلاب والسياسيين المنتسبين إلى حزب الإصلاح الذي ينتقد الحوثيين، بالإعدام يوم الثلاثاء".

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وأضافت شمداساني "يجب رفض أي تهم ذات دوافع سياسية والامتثال للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بشكل كامل".

وأكدت أن "الأمم المتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف"، مشيرةً إلى "أن تلك الإدانات والأحكام سيتم استئنافها".

وطالبت شمداساني "محكمة الاستئناف أن تأخذ في الاعتبار الادعاءات الخطيرة المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وبانتهاكات المحاكمة العادلة وحقوق المدانين".

ووفق الأمم المتحدة، قبضت "أنصار الله" على الـ 30 ناشطاً في نقاط مختلفة للجماعة في عام 2016، ووجهت لهم في نيسان/أبريل عام 2017 تهماً بالمشاركة في جماعة مسلحة منظمة بنيّة ارتكاب أعمال إجرامية ضد الجماعة، وتوفير معلومات للتحالف والتأثير على السلام والأمن الاجتماعي في اليمن

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة "أمن الدولة" في العاصمة صنعاء، أصدرت الثلاثاء الماضي، حكماً بإعدام 30 ناشطاً سياسياً من حزب الإصلاح اليمني (ثاني أكبر أحزاب اليمن)، بتهمة التخابر مع التحالف العربي، من خلال تقديم معلومات عن أهداف عسكرية وأمنية وشخصيات قيادية تابعة لـ"أنصار الله"، وتشكيل مجموعة مسلحة لتنفيذ اغتيالات تستهدف الجماعة.