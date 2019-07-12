نصرالله: رسالة إيرانية أوقفت الضربة الأمريكية

بيروت — سبوتنيك. وقال نصرالله، في مقابلة مع قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" لمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لبدء الحرب الإسرائيلية على لبنان إن "الإيرانيين أرسلوا إلى الولايات المتحدة رسالة عبر دولة ثالثة وجاء فيها:إذا قصفتوا أي هدف في إيران أو لإيران، فنحن سنقصف أهدافا أمريكية".

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وأشار نصرالله إلى أن

"ترامب أوقف الضربة على إيران بعد الرسالة الإيرانية".

واستبعد نصرالله اندلاع حرب بين إيران والولايات المتحدة، موضحاً أن "إيران لن تبدأ أي حرب مع أمريكا، والجانب الأمريكي يقول إنه لا يريد ذلك".

وأضاف أنه "في أمريكا يوجد مؤسسات، وأنا استبعد أن تقدم أمريكا على حرب على إيران"، لافتاً إلى أن الرئيس دونالد ترامب "يراهن على الجانب الاقتصادي".

وأشار نصرالله إلى أن "أمريكا تعرف أن الحرب على إيران مكلفة جدا".

وحول إمكانية تدحرج الأمور شيئاً فشيئاً إلى مواجهة مباشرة، قال نصرالله إن "هذا الأمر يمكن أن يحصل، ولكنّ الجانبين سيعملان على عدم التدحرج إلى حرب".

واعتبر نصرالله أن "إيران ليست لديها مشكلة مع المساعي الدولية للوصول إلى حل، لكن هناك منطق إيراني بأن الخطوة الأولى يجب أن تقوم بها أمريكا وهي رفع العقوبات".