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محدث.. الدولار يهبط عالمياً ليتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

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محدث.. الدولار يهبط عالمياً ليتجه لتسجيل خسائر أسبوعية محدث.. الدولار يهبط عالمياً ليتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

مباشر: عاود الدولار الأمريكي الهبوط مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات اقتصادية وبالتزامن مع توقعات خفض الفائدة، متجهاً لتسجيل خسائر أسبوعية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة للشهر الخامس على التوالي.

فيما صرح عضو بالاحتياطي الفيدرالي بأن الاقتصاد الأمريكي قد يتطلب المزيد من التسهيلات النقدية لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمائة

وتتجه العملة الأمريكية إلى تسجيل خسائر أسبوعية بنحو 0.5 بالمائة بأكبر وتيرة في نحو ثلاثة أسابيع

وكان الدولار قد تعرض لضغوط هبوطية بفعل تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" والذي أشار فيها إلى احتمالية خفض الفائدة مع التوقعات السلبية لأداء الاقتصاد والمخاطر الخارجية.

وبحلول الساعة 7:30 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة الأمريكية مقابل اليورو نحو 0.1 بالمائة عند مستوى 1.1272 دولار،كما هبطت بنسبة 0.6 بالمائة أمام الين الياباني مسجلة 107.83 ين.

وتراجع الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 بالمائة لتسجل العملة البريطانية 1.2573 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار الأمريكي-الفرنك السويسري)، فشهد هبوطاً 0.6 بالمائة لتسجل العملة الخضراء 0.9843 فرنك.

وخلال تلك الفترة، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار أمام ست عملات رئيسية نحو 0.2 بالمائة مسجلاً 96.817..

مباشر (اقتصاد)

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