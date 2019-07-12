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الصين تحذر واشنطن من "اللعب بالنار" بمسألة تايوان

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الصين تحذر واشنطن من "اللعب بالنار" بمسألة تايوان الصين تحذر واشنطن من "اللعب بالنار" بمسألة تايوان

مباشر: حذر كبير الدبلوماسيين الصينين الولايات المتحدة من "اللعب بالنار" في مسألة تايوان، معرباُ عن غضبه من بيع الأسلحة الأمريكية المخطط له.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت يوم الإثنين الماضي أنها من المحتمل أن تقوم بعملية بيع كبيرة من الأسلحة إلى تايوان.

وقال وزير الخارجية الصيني "وانغ يى" خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته للمجر، اليوم الجمعة: "ندعو الولايات المتحدة للاعتراف التام بخطورة بيع الأسلحة إلى تايوان وعدم اللعب بالنار في هذه القضية".

ومن المقرر أن تبلغ الصفقة المخطط لها 2.2 مليار دولار لتوفير دبابات وصواريح مضادة للطائرات وغيرها من المعدات ذات الصلة.

وتابع المسؤول الصيني بأنه لا يمكن لأي قوة أجنبية أن توقف إعادة توحيد الصين، ويجب ألا تحاول أي قوة التدخل في الشؤون المحلية.

مباشر (اقتصاد)

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