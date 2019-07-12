محدث.. نايمكس يسجل مكاسب أسبوعية 4.7% مع تراجع الإمدادات

مباشر: صعدت أسعار النفط هامشياً عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات منصات التنقيب ومع تراجع الإمدادات، لتسجل مكاسب أسبوعية قوية.

وأغلقت الشركات الأمريكية 4 منصات للتنقيب عن النفط خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى 784 منصة وفقاً لبيانات شركة "بيكر هيوز".

وتأثرت أسعار النفط بشكل إيجابي على خلفية قيام شركات النفط في خليج المكسيك بخفض إنتاجهم بأكثر من مليون برميل يومياً أو 53 بالمائة من إنتاج المنطقة بسبب العاصفة الإستوائية "باري".

كما توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تشهد أسواق النفط تخمة بالمعروض خلال العام المقبل على الرغم من جهود أوبك لخفض الإمدادات.

وفي الأسبوع الجاري، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات النفط الأمريكي للأسبوع الرابع على التوالي مع زيادة إنتاج الولايات المتحدة من الخام للمرة الثانية على التوالي.

وتتوقع منظمة أوبك في تقريرها الشهري والصادر بالأمس، أن ينمو الطلب العالمي على النفط في عام 2020 بنحو 1.14 مليون برميل يومياً في حين تواصل الدول الأعضاء خفض الإمدادات من الخام.

وعند التسوية، صعد سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر أغسطس/آب هامشياً بمقدار سنتاً واحداً ليسجل 60.21 دولار للبرميل، ليحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4.7 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر/أيلول بنسبة 0.4 بالمائة ليصل إلى 66.79 دولار للبرميل.