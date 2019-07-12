السعودية تضع حد أدنى لكافة العلامات التجارية لمنتجات التبغ

الرياض - مباشر: أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية قراراً بوضع سعر معياري لكافة منتجات التبغ.

ووافقت الهيئة السعودية، على وضع سعر معياري (حد أدنى) لكافة العلامات التجارية لمنتجات التبغ، باستثناء السيجار، لأغراض تحديد الوعاء الضريبي لاحتساب الضريبة الانتقائية المستحقة، وفقاً للجريدة الرسمية للمملكة "أم القرى".

كما نص قرار الهيئة على أن يكون السعر المعياري (الحد الأدنى) لكافة العلامات التجارية للسجائر هو 8 ريالات لعلبة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة، و25 ريال للتبغ (الشيشة، والتبغ الجاهز للاستخدام، والمنتجات الأخرى المماثلة) بمقدار 250جم، مع الأخذ بالاعتبار تطبيق منهجية النسبة والتناسب عند احتساب الحد الأدنى لجميع منتجات التبغ.

وأفادت الهيئة، أن القرار سيسري بداية من تاريخ 1 ديسمبر/كانون الأول من عام 2019.

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