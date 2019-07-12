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السعودية تطبق مبدأ "المعاملة بالمثل"مع دول تضع قيوداً على منتجاتها

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السعودية تطبق مبدأ "المعاملة بالمثل"مع دول تضع قيوداً على منتجاتها السعودية تطبق مبدأ "المعاملة بالمثل"مع دول تضع قيوداً على منتجاتها

الرياض - مباشر: قرر مجلس الوزراء السعودي تطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" على واردات الدول التي تضع اشتراطات أو قيوداً أو عراقيل على المنتجات .

وأوضح المجلس، أنه قرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات الدول التي تضع اشتراطات أو قيوداً أو عراقيل على المنتجات السعودية، بالمخالفة للاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية، وفقاً لجريدة للجريدة الرسمية للمملكة "أم القرى".

ونوه، إلى أن القرار سينفذ بما يتسق مع الاشتراطات والقيود والعراقيل التي تضعها تلك الدول، وبالقدر اللازم لضمان التزامها بتلك الاتفاقيات، وبما لا يرتب تبعات قانونية على المملكة.

وأفاد المجلس، أن الهيئة العامة للجمارك، وغيرها من الجهات المعنية، ملزمة بتطبيق ما ورد في القرار، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة.

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