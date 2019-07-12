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تريزا ماي: سأغادر منصبي بخيبة أمل بسبب فشل إتمام البريكست

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تريزا ماي: سأغادر منصبي بخيبة أمل بسبب فشل إتمام البريكست تريزا ماي: سأغادر منصبي بخيبة أمل بسبب فشل إتمام البريكست

مباشر: قالت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي إنها ستترك منصبها هذا الشهر بمزيج من الفخر وخيبة الأمل بعد إخفاقها في تعهدها بخروج سلس للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت ماي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، اليوم الجمعة: "أعتقد أنه سيكون مزيجًا من الفخر لما قدمته في مهمتي، ولكن أيضًا هناك درجة من الإحباط لأنه كان هناك الكثير الذي أردت القيام به".

وأوضحت ماي أنها أخطأت في اعتقادها أن البرلمان سيكون حريص على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وذلك بعد أن رفض صفقة رئيس الوزراء بشأن البريكست 3 مرات.

وأشارت إلى أنها قامت بالتضحية بمنصبها في سبيل الحصول على صفقة تؤمن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تغادر ماي "داونينج ستريت" في 24 يوليو/ تموز الجاري ، ليخلفها "بوريس جونسون" أو "جيريمي هانت".

وكانت ماي اضطرت لإعلان استقالتها في مايو/آيار الماضي وسط تمرد من أعضاء حزب المحافظين الغاضبين من إخفاقها في إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد 29 مارس/أذار المنصرم.

واتفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في وقت سابق من هذا العام على خروج مرن في 31 أكتوبر/كانون الأول المقبل.

مباشر (اقتصاد)

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