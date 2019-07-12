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السعودية تمنح مقدمي خدمات النقل 6 أشهر لتصحيح أوضاعهم

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السعودية تمنح مقدمي خدمات النقل 6 أشهر لتصحيح أوضاعهم السعودية تمنح مقدمي خدمات النقل 6 أشهر لتصحيح أوضاعهم

الرياض - مباشر: ذكر تقرير حديث أن هيئة النقل العام بالمملكة العربية منحت مقدمي خدمات النقل مهلة 6 أشهر لتصحيح أوضاعهم.

وأقر رئيس الهيئة، اليوم الجمعة، منح مهلة لمقدمي خدمات النقل لتصحيح أوضاعهم وفق الأنظمة والتعليمات، المتعلقة بإصدار وتجديد التراخيص، وبطاقات تشغيل السيارات، وبطاقات السائقين، وفقاً لصحيفة "المدنية".

وأفادت الهيئة، أنه لن يتم إلزام مصححي الأوضاع بتسديد مخالفات النقل، مشيرة إلى أخذ تعهدات اللازمة بالإقرار بالمخالفات واستحقاقها عليهم، نظراً لتعثر الإجراءات النظامية في قطاع النقل نتيجة ربطها بسداد المخالفات السابقة.

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