أخبار عاجلة

التحول الرقمي والأمن السيبراني على رأس التحديات في المنطقة -
مقتل 13 من الحوثيين في محاولة تسلل لمواقع الجيش بالضالع -
الأخبار- مصر تستضيف الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية -
8 الصبح - "التضامن": بدء تشغيل مكتب مصر للطيران لطبع تذاكر حجاج الجمعيات الأهلية -
8 الصبح - اليوم .. تونس تواجه السنغال والجزائر ضد نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الافريقية -
8الصبح - حلقة الاحد مع آية جمال الدين 14/7/2019 - الحلقة الكاملة -
الأخبار- تواصل أعمال الاجتماع التشاوري بين اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة -
الأخبار- السنغال تحلم بالوصول للمباراة النهائية على حساب تونس -
الأخبار- الجزائر تحلم بتجاوز عقبة نيجيريا في طريق التتويج بـ "الكان" -
الأخبار- تونس تواجه اختباراً قوياً أمام السنغال في نصف نهائي كان 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

جارتنر: نمو مبيعات الحاسب الشخصي في الربع الثاني

Google+ Print
جارتنر: نمو مبيعات الحاسب الشخصي في الربع الثاني جارتنر: نمو مبيعات الحاسب الشخصي في الربع الثاني

انتعشت سوق أجهزة الحاسب الشخصي بشكل طفيف في الربع الثاني من العام الحالي، وذلك وفقًا لشركات الأبحاث جارتنر (Gartner)؛ وآي دي سي (IDC).

وكان العام الماضي مختلطًا بعد ست سنوات من انخفاض شحنات أجهزة الحاسب الشخصية الفصلية، إذ تضمن أرباعًا سلبية، ومسطحة، وإيجابية.

ويبدو أن العام الحالي يسير بشكل مشابه، إذ كان الربع الأول سالبًا، والربع الثاني الحالي موجبًا، تمامًا مثل العام الماضي.

وأشار محللو جارتنر وآي دي سي إلى أن تحديث ويندوز 10 في سوق العمل ساهم في تحقيق مكاسب في الربع الأخير، لكن آي دي سي حذرت من أن هذه المكاسب لن تدوم.

وأشارت جارتنر إلى أنه بالرغم من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لم تؤثر على سوق أجهزة الحاسب الشخصي، لكن المرحلة التالية قد تؤثر، وذلك بالنظر إلى أن معظم أجهزة الحاسب المحمولة واللوحية تُصنع حاليًا في الصين.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

جارتنر

تقدر شركة جارتنر أن شحنات أجهزة الحاسب في جميع أنحاء العالم قد ارتفعت بنسبة 1.5 في المئة إلى 63 مليون وحدة في الربع الثاني من عام 2019.

وكان أكبر ستة بائعين هم: لينوفو؛ وإتش بي؛ ودل؛ وآبل؛ وأيسر؛ آسوس.

ووفقًا للرسم البياني أدناه، فقد وجدت جارتنر أن المراكز الثلاثة الأولى من المراكز الستة الأولى قد شهدت مكاسب فقط في شحنات أجهزة الحاسب، بينما انخفض بقية السوق بنسبة 6.7 في المئة.

وقالت شركة أبحاث السوق: هناك دلائل على أن النقص في وحدة المعالجة المركزية آخذ في التراجع، وهو ما كان له تأثير مستمر على السوق منذ 18 شهرًا، حيث أثر النقص بشكل رئيسي على البائعين الصغار ومتوسطي الحجم، بينما استفاد الباعة الكبار واستمروا في النمو، وأخذوا الحصة السوقية من البائعين الصغار الذين كافحوا لتأمين وحدات المعالجة المركزية.

آي دي سي

تقدر آي دي سي نمو شحنات أجهزة الحاسب في جميع أنحاء العالم بنسبة 4.7 في المئة، حيث وصلت إلى 64.9 مليون وحدة في الربع الثاني من عام 2019.

وكان أكبر خمسة بائعين في نتائج آي دي سي هم: لينوفو؛ وإتش بي؛ ودل؛ وأيسر؛ وآبل.

ووجدت آي دي سي أن لينوفو قد حلت أولًا، تليها إتش بي في المرتبة الثانية، ودل في المرتبة الثالثة، وشهدت الشركات الثلاثة نموًا، وكانت لينوفو في المقدمة، بينما نمت بقية السوق بنسبة 4.9 في المئة.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
هيونداي تعلن عن الإطلاق العالمي لسيارة فينيو في إعلان فيديو

هيونداي تعلن عن الإطلاق العالمي لسيارة فينيو في إعلان فيديو

صفقة اليوم.. خصم 93% لتعلم تصميم واجهة وتجربة المستخدم UI/UX  

صفقة اليوم.. خصم 93% لتعلم تصميم واجهة وتجربة المستخدم UI/UX  

التحول الرقمي والأمن السيبراني على رأس التحديات في المنطقة

التحول الرقمي والأمن السيبراني على رأس التحديات في المنطقة

كاسبرسكي تدرب رواد الفضاء الروس على الأمن الإلكتروني

كاسبرسكي تدرب رواد الفضاء الروس على الأمن الإلكتروني