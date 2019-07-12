جارتنر: نمو مبيعات الحاسب الشخصي في الربع الثاني

انتعشت سوق أجهزة الحاسب الشخصي بشكل طفيف في الربع الثاني من العام الحالي، وذلك وفقًا لشركات الأبحاث جارتنر (Gartner)؛ وآي دي سي (IDC).

وكان العام الماضي مختلطًا بعد ست سنوات من انخفاض شحنات أجهزة الحاسب الشخصية الفصلية، إذ تضمن أرباعًا سلبية، ومسطحة، وإيجابية.

ويبدو أن العام الحالي يسير بشكل مشابه، إذ كان الربع الأول سالبًا، والربع الثاني الحالي موجبًا، تمامًا مثل العام الماضي.

وأشار محللو جارتنر وآي دي سي إلى أن تحديث ويندوز 10 في سوق العمل ساهم في تحقيق مكاسب في الربع الأخير، لكن آي دي سي حذرت من أن هذه المكاسب لن تدوم.

وأشارت جارتنر إلى أنه بالرغم من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لم تؤثر على سوق أجهزة الحاسب الشخصي، لكن المرحلة التالية قد تؤثر، وذلك بالنظر إلى أن معظم أجهزة الحاسب المحمولة واللوحية تُصنع حاليًا في الصين.

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جارتنر

تقدر شركة جارتنر أن شحنات أجهزة الحاسب في جميع أنحاء العالم قد ارتفعت بنسبة 1.5 في المئة إلى 63 مليون وحدة في الربع الثاني من عام 2019.

وكان أكبر ستة بائعين هم: لينوفو؛ وإتش بي؛ ودل؛ وآبل؛ وأيسر؛ آسوس.

ووفقًا للرسم البياني أدناه، فقد وجدت جارتنر أن المراكز الثلاثة الأولى من المراكز الستة الأولى قد شهدت مكاسب فقط في شحنات أجهزة الحاسب، بينما انخفض بقية السوق بنسبة 6.7 في المئة.

وقالت شركة أبحاث السوق: هناك دلائل على أن النقص في وحدة المعالجة المركزية آخذ في التراجع، وهو ما كان له تأثير مستمر على السوق منذ 18 شهرًا، حيث أثر النقص بشكل رئيسي على البائعين الصغار ومتوسطي الحجم، بينما استفاد الباعة الكبار واستمروا في النمو، وأخذوا الحصة السوقية من البائعين الصغار الذين كافحوا لتأمين وحدات المعالجة المركزية.

آي دي سي

تقدر آي دي سي نمو شحنات أجهزة الحاسب في جميع أنحاء العالم بنسبة 4.7 في المئة، حيث وصلت إلى 64.9 مليون وحدة في الربع الثاني من عام 2019.

وكان أكبر خمسة بائعين في نتائج آي دي سي هم: لينوفو؛ وإتش بي؛ ودل؛ وأيسر؛ وآبل.

ووجدت آي دي سي أن لينوفو قد حلت أولًا، تليها إتش بي في المرتبة الثانية، ودل في المرتبة الثالثة، وشهدت الشركات الثلاثة نموًا، وكانت لينوفو في المقدمة، بينما نمت بقية السوق بنسبة 4.9 في المئة.