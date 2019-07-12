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سهم "توماس كوك" يتهاوى 60% ليسجل أدنى مستوى بتاريخه

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سهم "توماس كوك" يتهاوى 60% ليسجل أدنى مستوى بتاريخه سهم "توماس كوك" يتهاوى 60% ليسجل أدنى مستوى بتاريخه

مباشر: تهاوى سهم شركة "توماس كوك" نحو 60 بالمائة بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل أدنى مستوى على الإطلاق.

وقالت شركة خدمات السفر والسياحة البريطانية إنها تجري محادثات مع عملات السياحة الصيني "فوسون" للحصول على تمويل بقيمة 750 مليون جنيه إسترليني (940 مليون دولار).

وأضافت الشركة أنها تستهدف الحصول على هذه الأموال من أجل توفير سيولة كافية للعمل خلال موسم السياحة 2019-2020 وكذلك للمرونة المالية للاستثمار في الأعمال التجارية بالمستقبل. 

وتمتلك "فوسون"بالفعل 18 بالمائة من أسهم توماس كوك وهى أكبر مساهم بالشركة وستتولى السيطرة على الأعمال السياحية للمجموعة البريطانية إذا تم الانتهاء من هذه الصفقة كجزء من خطة إعادة  الرسملة.

وعند نهاية التعاملات، تراجع سهم "توماس كوك" بنسبة 59.5 بالمائة إلى 5.38 جنيه إسترليني وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

مباشر (اقتصاد)

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