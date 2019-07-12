أخبار عاجلة

التحول الرقمي والأمن السيبراني على رأس التحديات في المنطقة -
مقتل 13 من الحوثيين في محاولة تسلل لمواقع الجيش بالضالع -
الأخبار- مصر تستضيف الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية -
8 الصبح - "التضامن": بدء تشغيل مكتب مصر للطيران لطبع تذاكر حجاج الجمعيات الأهلية -
8 الصبح - اليوم .. تونس تواجه السنغال والجزائر ضد نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الافريقية -
8الصبح - حلقة الاحد مع آية جمال الدين 14/7/2019 - الحلقة الكاملة -
الأخبار- تواصل أعمال الاجتماع التشاوري بين اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة -
الأخبار- السنغال تحلم بالوصول للمباراة النهائية على حساب تونس -
الأخبار- الجزائر تحلم بتجاوز عقبة نيجيريا في طريق التتويج بـ "الكان" -
الأخبار- تونس تواجه اختباراً قوياً أمام السنغال في نصف نهائي كان 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية ليحقق مكاسب أسبوعية

Google+ Print
محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية ليحقق مكاسب أسبوعية محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية ليحقق مكاسب أسبوعية

مباشر: ارتفعت  الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع هبوط الدولار وسط رهانات خفض الفيدرالي للفائدة، ليسجل مكاسب أسبوعية.

ويتمسك المعدن الأصفر بمستواه أعلى عتبة الـ1400 دولار للأوقية والتي كسرها مع تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إضافة للمخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي واحتمالات قيام الفيدرالي بخفض معدل الفائدة.

وأشار رئيس الفيدرالي جيروم باول بالأمس خلال شهادته أمام الكونجرس إلى أنه من المحتمل خفض معدل الفائدة في الاجتماع المقبل، حيث تقوم الشركات بإبطاء وتيرة الاستثمار على خلفية النزاعات التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وفي الوقت نفسه، ذكر الرئيس دونالد أن الصين لا توفي بالوعود التي قطعتها على نفسها بشأن شراء المنتجات الزراعية من المزارعين الأمريكيين.

وتجاهل المستثمرون البيانات الاقتصادية التي أظهرت بالأمس أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجل ارتفاعاً يتجاوز توقعات المحللين خلال شهر يونيو/حريزان الماضي، ما قد يؤثر على قرار السياسة النقدية المقبل.

وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، شهدت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة صعوداً طفيفاً خلال الشهر الماضي، لكنها مع ذلك تمثل الزيادة الشهرية الخامسة على التوالي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس/آب بنحو 0.43 بالمائة أو ما يعادل 5.50 دولار ليصل إلى 1412.20 دولار للأوقية، بعد أن كانت مكاسب تصل لـ7 دولارات خلال الجلسة.

وخلال الأسبوع الجاري، حقق المعدن الأصفر مكاسب بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 12.70 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل 1410.89 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 96.874.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الدفع الإلكتروني وأسعار الوقود أبرز أخبار نشرة "مباشر" بالسعودية..اليوم

الدفع الإلكتروني وأسعار الوقود أبرز أخبار نشرة "مباشر" بالسعودية..اليوم

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 14-7-2019

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 14-7-2019

أرامكو السعودية تعلن عن أسعار البنزين للربع الثالث

أرامكو السعودية تعلن عن أسعار البنزين للربع الثالث

أرامكو السعودية ترفع أسعار بيع البنزين محليًا

أرامكو السعودية ترفع أسعار بيع البنزين محليًا