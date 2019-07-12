الشركات الأمريكية تغلق 4 منصات للتنقيب عن النفط

مباشر: تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، كما انخفضت منصات الغاز الطبيعي.

وأعلنت شركة "بيكر هيوز"، اليوم الجمعة، أن الشركات الأمريكية أغلقت 4 منصات للتنقيب عن النفط خلال الأسبوع المنتهي اليوم لتصل إلى 784 منصة.

كما انخفضت منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمقدار منصتين لتصل إلى 172 منصة.

في حين أضافت الشركات الأمريكية منصة واحدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي معاً.

وبحلول الساعة 5:13 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 60.45 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.6 بالمائة إلى 66.89 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، صعد سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 2.1 بالمائة إلى 2.47 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.