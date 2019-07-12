عضو بالفيدرالي يدعو لمزيد من التيسير النقدي لتحقيق مستهدف التضخم

مباشر: قال عضو بالاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد قد يتطلب المزيد من التيسير النقدي لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمائة.

وأضاف "تشارلز إيفانز" رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو خلال حدث بالولاية، اليوم الجمعة، أن خفض معدل الفائدة مرتين قد يرفعان مسار التضخم وكذلك مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي إلى 2.2 بالمائة في عام 2021.

وكانت بيانات اقتصادية كشفت عن ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى مستوى 1.6 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وأشار "إيفانز" إلى أنه من المفترض أن يسعى الاحتياطي الفيدرالي لوصول التضخم أعلى قليلاً من 2 بالمائة في هذه المرحلة.

وأوضح عضو الفيدرالي أن سوق العمل لا يزال قوياً، كما أن معدل البطالة منخفض جدًا مقارنةً بالمستويات التاريخية.

وتوقع "إيفانز" أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 2 بالمائة خلال العام الجاري، معتبراً النمو بهذه الوتيرة مستدام.

وأشار عضو الفيدرالي إلى قوة إنفاق المستهلكين، فين حين ذكر أن استثمار الشركات أضعف قليلاً عن العام الماضي.